Беларусь максимально использовала площадку ШОС для укрепления мира и стабильности

Беларусь максимально использовала площадку Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке для укрепления мира и стабильности, а также продвижения собственных интересов. У нашей страны статус наблюдателя в организации, но официальный Минск не намерен пассивно созерцать несправедливость. За эту позицию ценят коллеги. Александр Лукашенко накануне прямо, без обиняков говорил на саммите о кризисе в сфере глобальной безопасности. Без тесного взаимодействия государств и международных структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир и развитие. Нужен диалог! Такие инициативы, как "Хельсинки-2" или сопряжение евразийской и европейской интеграции уже продвигаются отечественной дипломатией и поддержаны многими политиками в мире. Александр Лукашенко предложил несколько новаций. Например, встречу генсеков ООН, ОБСЕ, ШОС, НАТО и ОДКБ - это важный шаг к доверию. Или еще - экономические проекты, объединяющие гигантов и средние по габаритам страны шанхайской семьи. Такие связи выводят партнеров из-под внешнего давления и укрепляют суверенные позиции.





На полях саммита Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч

В переговорном марафоне - Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Кыргызстан. В частности, с Владимиром Путиным обсудили тактику и стратегию глубокой союзной интеграции, готовность к новой встрече на высшем уровне и участие России во II Европейских играх. С председателем Си Цзиньпином говорили о скорейшем завершении инвестпроектов с участием китайского капитала в Беларуси и статусном международном форуме на базе "Великого камня". Кстати, сегодня председатель Китайской Народной Республики отмечает день рождения. Официальное поздравление направил наш Президент, а накануне Александр Лукашенко лично поздравил друга с 66-летием. Между лидерами сложились добрые отношения - они называют друг друга не иначе как друзьями или братьями. Поэтому белорусский Президент предусмотрел подарок с особым смыслом.







Это бронзовая скульптура аиста. Птица имеет большое значение не только у нас, но и в Китае. Символ мудрости и долголетия, предвестник благополучия, несет в себе пожелание мира. И у нас, и в Китае верят, что двор, где аисты строят свое гнездо, заряжен на добро. Еще один дружеский презент будет кстати к праздничному столу. Это уже полюбившиеся китайскому лидеру белорусские продукты. Самые полезные и экологически чистые. Продукты в подарочной корзине были исключительно с родины Президента, из Александрии. По случаю наши коллеги побывали на родине руководителя Китая и готовят эксклюзивный репортаж, который выйдет завтра в "Главном эфире".