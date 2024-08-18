"Беларусь может накормить и одеть 30 млн". Лукашенко о том, как западные соседи "выстрелили себе в голову"

Беларусь способна накормить и одеть 30 млн человек, а если постараться, так и все 40 млн. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", пишет БЕЛТА.

Одной из тем беседы стали различного рода запретительные меры, санкции и ограничения, которые в отношении Беларуси вводят ее ближайшие западные соседи, в частности Литва и Польша. В числе последних примеров - запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами со стороны одной и закрытие пунктов пропуска на границе с другой.

"Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет", - заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, с экономической точки зрения в подобных ограничениях есть даже плюсы, потому что станет меньше так называемого экономического туризма и жители Беларуси и России перестанут вывозить деньги за пределы своих стран.

"В Беларуси одеть и накормить мы можем 30 млн людей уже сейчас. А если постараемся, так и 40 млн, - подчеркнул глава государства. - Поэтому зачем нам ездить и скупать евросоюзовское в Литве? Если бы они умные были и Евросоюз не обалдел вообще, они бы этого не делали. И литовцам бы запретили это делать, потому что это доход в миллиарды долларов. Что про них говорить, если они санкции вводили и стреляли себе уже не в ногу, а в голову".