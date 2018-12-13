Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК

Перспективные направления совместной работы сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с главой этой северной республики Артуром Парфенчиковым. Беларусь и Карелия готовы создать совместное предприятие по производству лесозаготовительной техники. Наш Президент подчеркнул: сотрудничество с российскими регионами всегда было приоритетом. Государства связаны тысячами нитей: Беларусь и Россия всегда находили решения непростых вопросов двусторонней повестки. Это важно, учитывая, какой интерес к общим проектам есть в регионах. Крепкими связями дорожат и наши люди.