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Беларусь предлагает Карелии поставки техники, продуктов питания и сотрудничество в АПК

Перспективные направления совместной работы сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко обсуждал с главой этой северной республики Артуром Парфенчиковым. Беларусь и Карелия готовы создать совместное предприятие по производству лесозаготовительной техники. Наш Президент подчеркнул: сотрудничество с российскими регионами всегда было приоритетом. Государства связаны тысячами нитей: Беларусь и Россия всегда находили решения непростых вопросов двусторонней повестки. Это важно, учитывая, какой интерес к общим проектам есть в регионах. Крепкими связями дорожат и наши люди.

Также Беларусь готова помочь в развитии сельского хозяйства в Карелии и возведении жилых микрорайонов под ключ. Нам интересен опыт Петрозаводска в рыбной отрасли, причем есть намерение не просто закупать готовую продукцию, а брать сырье и перерабатывать на своих заводах. В планах увеличить общий товарооборот до ста миллионов долларов за ближайшие два года.

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