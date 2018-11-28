Беларусь предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных пошлин каждые три года

Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС и предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин каждые три года с учетом объема импорта. Накануне в Минске межправительственный совет ЕАЭС обсудил пути дальнейшего развития объединения. Акценты в первую очередь - экономические. Ведь философия по созданию абсолютно свободных коридоров движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, на практике все еще сталкивается с барьерами в организации. На это накануне обратил внимание Президент Беларуси в ходе встречи с участниками совета. Ольга Макей продолжит.

Правила должны быть общими для всех. Концепция справедливости, которую строит интеграция, требует все более внимательного отношения. К концу четвертого года полноценной работы объединения ЕАЭС подходит как с весомыми достижениями, так и с видимыми недоработками. На этом Александр Лукашенко как раз и сделал главный акцент.

На днях председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян озвучил цифру: в ЕАЭС сейчас 66 барьеров в торговле. Все они внесены в так называемую Белую книгу, это своеобразный план по снятию препятствий. Но, все это последствия того, что в союзе до сих пор не удалось согласовать единую политику в промышленности, АПК и энергетике.

В то же время в стратегических направлениях молодой интеграции - последовательное движение вперед. Это касается цифровой повестки ЕАЭС и усиления роли Евразийской экономической комиссии. Также в ходе работы совета стало известно, что национальные валюты будут занимать все большую долю во взаимных расчетах между пятью странами. На фоне такого усиления финансового блока Беларусь предлагает и конкретные решения по вопросу распределения таможенных пошлин. Не продлевать действующие нормативы, а пересматривать их раз в три года. Торговые барьеры и изъятия все также в центре внимания совета.

По итогам заседания подписано больше десятка документов. Они касаются цифровой повестки, совместных прогнозов развития АПК, утверждения программы мероприятий к празднованию 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС.