Беларусь предлагает Свердловской области расширить кооперацию в машиностроении

Беларусь предлагает Свердловской области расширить производственную кооперацию в машиностроении. Это прозвучало вчера на встрече Президента с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Область заинтересована в развитии совместных проектов в науке, пригодится уральскому региону и опыт Беларуси в сельском хозяйстве. Более того, Минск готов поставить всю линейку белорусской техники: от пассажирской - речь об электробусах - до сельскохозяйственной и дорожно-строительной. Главная цель сторон - покорить планку товарооборота в полмиллиарда долларов.



О том, что Беларусь и Свердловская область намерены вместе разработать решения для цифровых экономик, говорили и на четвертом Совете делового сотрудничества, который прошел в Минске. Для роста взаимного товарооборота, помимо расширения кооперационных связей, Беларусь предлагает Свердловской области искать новые направления для сотрудничества, рассматривая развитие контактов с российскими регионами как одно из ключевых направлений в экономике. Большая делегация, которая приехала вместе с главой региона, намерена увезти весомый пакет договоренностей.



