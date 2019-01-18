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Беларусь предлагает Зимбабве выстроить стратегию и план развития сотрудничества на перспективу
Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на переговорах со своим коллегой из этой африканской республики. Во Дворце Независимости накануне принимали Президента Зимбабве. Это первый в истории двусторонних отношений официальный визит на высшем уровне. На севере Африканского континента сотрудничаем с Египтом и Алжиром, в центральной части континента - с Суданом. В интересах - наладить более тесные контакты в Южной Африке. И в Зимбабве видим большой фронт работы, отметил Глава белорусского государства.
Личный диалог действующих глав государств второй по счету. 4 года назад лидеры уже встречались, но тогда высокий гость занимал пост первого вице-президента. Те переговоры дали определенный толчок развитию наших отношений. Почти два десятилетия страны торговали в пределах 2-5 миллионов долларов. Товарооборот 2017 года уже перешагнул отметку в 20. Определенные ожидания и на нынешние переговоры.
Зимбабве еще часто называют домом великих камней. В недрах африканской республики огромное количество полезных ископаемых. И к слову, там уже работают наши БелАЗы. На новом этапе сотрудничества предлагаем совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, логистике, разведке и добыче полезных ископаемых.
По итогам переговоров в узком и расширенном составах стороны подписали пакет международных документов. Так, Беларусь и Зимбабве договорились о более тесном партнерстве между внешнеполитическими, сельскохозяйственными ведомствами и министерствами образования. Более активно стороны будут сотрудничать в области науки и инноваций.
Совместным проектам необходимы прямые контакты и налаженные коммуникации, то есть подключаться к двустороннему сотрудничеству должны и деловые круги, отметил белорусский лидер. Встречи с бизнесом накануне прошли при участии Президента африканского государства. Активизировать партнерство направлено и консульство Зимбабве, которое уже распахнуло свои двери.
Сегодня официальный визит Президента Зимбабве завершится. Но прежде чем покинуть нашу страну, глава южноафриканского государства познакомится поближе с белорусским культурным и природным наследием. В программе - посещение Беловежской пущи. Она никого не оставляет равнодушным. Думаем, яркие впечатления останутся и у нашего африканского гостя.
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