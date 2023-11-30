Беларусь проведет с Вьетнамом переговоры по проекту соглашения об отмене виз

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №383, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Вьетнама об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Президента.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.