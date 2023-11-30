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Беларусь проведет с Вьетнамом переговоры по проекту соглашения об отмене виз

Беларусь проведет с Вьетнамом переговоры по проекту соглашения об отмене виз

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №383, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Вьетнама об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу Президента.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.

Еще одним указом Президент одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Вьетнамом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания. Министерство внутренних дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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