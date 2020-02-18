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Беларусь рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с компанией "Роснефть"
О настоящих и будущих договоренностях во Дворце Независимости говорили Александр Лукашенко и глава российской компании Игорь Сечин.
Напомним, контракты на поставку черного золота в нашу страну истекли 31 декабря. Переговоры о продлении соглашений по-прежнему идут полным ходом. Между тем Минск закупил пробную партию норвежской нефти. Прорабатываются и другие источники поставки углеводородов. Впрочем, отказываться от совместной работы с Россией Беларусь не планирует.
Напомним, 7 февраля в Сочи вопросы поставок нефти и газа обсуждали президенты Беларуси и России. Тогда же договорились: стоимость голубого топлива прежняя. Нефть - по мировой цене. При этом Минск ведет с российскими компаниями переговоры без вмешательства Кремля, индивидуально.
Уже несколько поставщиков проявили заинтересованность в сотрудничестве по новой схеме. Что касается Роснефти, то госкорпорация готова обсудить следующую форму работы: поставка энергоресурса на наши НПЗ, переработка и отправка топлива на автозаправки Роснефти в Беларуси.
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