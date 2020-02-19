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Беларусь рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Роснефтью
О настоящих и будущих договоренностях во Дворце Независимости вчера говорили Александр Лукашенко и глава российской компании Игорь Сечин. Напомним, контракты на поставку черного золота в нашу страну истекли 31 декабря. Переговоры о продлении соглашений по-прежнему идут полным ходом. Между тем Минск закупил пробную партию норвежской нефти. Прорабатываются и другие источники поставки углеводородов. Впрочем, отказываться от совместной работы с Россией Беларусь не планирует.
Неформальная часть переговоров длилась более трех часов
Напомним, 7 февраля в Сочи вопросы поставок нефти и газа обсуждали президенты Беларуси и России. Тогда же договорились: стоимость газа останется прежней.Нефть - по мировой цене, чего Минск и добивался. Только без премий нефтяным компаниям. При таком алгоритме сотрудничества выплаты потеряли актуальность. Поставщики черного золота и так получают конкурентную и адекватную цену за свой товар. По межправительственному соглашению Беларусь должна получить примерно 24 миллиона тонн нефти. С 1 января это соглашение не выполняется не по вине белорусской стороны.
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