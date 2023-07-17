Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.