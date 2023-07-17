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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих
Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий закон подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.
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