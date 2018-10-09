Беларусь сделает все возможное для урегулирования конфликтов в европейском регионе

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Генсекретарем ОБСЕ.

В Минске Томас Гремингер не только для обсуждения состояния и развития отношений между Беларусью и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Особенно в последнее время Генсек ОБСЕ частый гость в белорусской столице.

Организация проявляет высокую степень доверия к минской площадке - часто выбирает эту локацию для проведения масштабных форумов под эгидой ОБСЕ. К примеру, в июле прошлого года сотни экспертов из сорока стран собрались в Минске подумать, как сделать Европу и мир безопаснее. Форум заручился поддержкой на самом высоком уровне. Открывал его Глава белорусского государства. Конечно, это и другие мероприятия имиджевые для страны, но что самое главное - это в прямом смысле решение жизненно важных вопросов. В эти дни разговор о безопасности вновь продолжится в Минске.

Главной темой международной конференции, которая откроется сегодня, станет предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху. 40 стран: представители МИД, оборонительных ведомств, спецслужб, парламентов и дипкорпусов. В центре внимания - борьба с терроризмом с акцентом на сфере высоких технологий, включая проблематику государственно-частного партнерства в этой области.

Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ: "Спасибо большое за возможность встретиться. Сначала хотел поблагодарить Вас и правительство за огромный вклад, который Вы вносите в наше общее дело. У вас проходят заседания контактной группы. Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку. Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается созиданием, является своего рода мостом. Это очень важно, особенно во время, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются".