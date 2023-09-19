Беларусь сегодня востребована в России как никогда - Лукашенко

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым, сообщает БЕЛТА .

Александр Лукашенко отметил, что уход из России и Беларуси "старых друзей" дал двум странам возможность развивать свои производства на собственной базе. К счастью, ее удалось сохранить.

"Конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика. Не потому что мы такие великие, а потому что в советские времена (так было построено народное хозяйство) мы были высокотехнологичным регионом. Через нас на Запад двигалась вся сырьевая база, перерабатывалась, и отсюда выходили конкурентоспособные товары. В противном случае Советский Союз бы не продал их там, за пределами страны. Мы это сохранили", - подчеркнул Президент.

Республика смогла сохранить свои промышленные гиганты в том числе благодаря выверенной государственной политике: власти ввели запрет на поголовную распродажу всего имущества, особенно крупных предприятий. "Как это было в 90-е годы: частник придет - он осчастливит. Ан нет. У него свои интересы. Государство есть государство: ответственность огромная. И государство несет ответственность за тех людей, которые здесь живут", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время он обратил внимание, что в стране не мешают развиваться частному сектору экономики, эти предприятия вносят существенный вклад в республиканский бюджет. "Но фундаментальные, ключевые отрасли мы сохранили. Пытаемся сейчас вокруг них выстроить целую сеть небольших, малых предприятий, которые будут работать на ключевые предприятия, - добавил глава государства. - В машиностроении разные гайки, болты и детали могут и небольшие предприятия производить и двигать этим огромные компании вверх. Нам в этом направлении, конечно, еще предстоит поработать, но главное в том, что Беларусь сегодня востребована в России как никогда".

Причем в Беларуси выпускают не только крупную технику, но и товары микроэлектронной промышленности, все это благодаря тому, что в стране сумели сохранить производство станков и оборудования. "Россияне готовы инвестировать в это немалые деньги, потому что без этих чипов трудно представить себе развитие. Поэтому республика обладает колоссальными возможностями в плане технологий. Мы сохранили свою науку, в том числе и фундаментальную, оставив то, что нам нужно. Мы исходили из того, надо ли это нам и сможем ли мы продать сверх того, что нам нужно здесь. Удалось выстроить эту систему и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и по другим направлениям", - подчеркнул Президент.

Сравнительно недавно Беларусь стала производить свои легковые автомобили. Поддержку здесь оказала китайская сторона. Сейчас в стране работают над увеличением локализации производства, рассказал Александр Лукашенко.

Серьезное внимание уделяется и оборонному комплексу: подталкивают к этому последние события в регионе и мире. Еще с советских времен в Беларуси работают над системами радиоэлектронной борьбы и связи. А сегодня, как показывают события, это одна из главных составляющих при ведении боевых действий. Кроме того, в республике занимаются ракетостроением. Изначально партнером выступила Китайская Народная Республика, сейчас Беларусь использует российские технологии.

"По всем направлениям пытаемся развиваться. Но мы же не гигантская страна и не обладаем гигантскими ресурсами, чтобы прийти в какую-то страну, в том числе в Африку, выдать кредиты и развивать какие-то технологии. Но технологии есть по всем направлениям, поэтому мы востребованы сегодня, в том числе и в Африке", - заявил белорусский лидер.