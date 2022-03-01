Беларусь усиливает южную границу и разворачивает там дополнительные батальонные группы

"Предприняты генералами нашими превентивные действия и вместо 5 батальонных тактических групп. Вместо пяти мы разворачиваем 10. Завтра-послезавтра по одному, по два мы будем до 10 наращивать усилия на южной границе. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в последнее время появилась информация о том, что со стороны украинской территории могут быть попытки проникновения в Беларусь диверсионных групп. В связи с этим он поставил задачи силовым структурам пресекать подобные попытки, если они будут предприняты. "Они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию, что они нацелены на проникновение диверсионных групп на нашу территорию. Предупрежден Гулевич (начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич. - Прим. БелТА), министр обороны и генерал Лаппо (руководитель Госпогранкомитета. - Прим. БелТА). Он на передовой", - отметил Президент.