Беларусь выступает в стабилизирующей роли для проведения переговоров между Киевом и Москвой

Антироссийская информационная пропаганда всеми силами пытается втянуть Беларусь в этот конфликт. Но все голословные заявления разбиваются о факты. Наша страна уже который раз выступает в стабилизирующей роли для региона.

Несмотря на все вбросы, провокации, порой откровенное хамство и лицемерие, мы все равно пытаемся помочь разрешить эту ситуацию. Мы вновь устраиваем переговоры о мире. Мы помогаем простым украинцам, размещаем и выхаживаем беженцев. При этом участия в боевых действиях мы не принимаем.

Услышьте, заблудшие в соцсетях. Ни одно наше воинское подразделение из мест постоянной дислокации не выводилось.

Особый акцент на этом сделал наш Президент накануне на расширенном заседании Совбеза. Руководство страны в первую очередь несет ответственность за своих людей. Поэтому сейчас и идет укрепление наших рубежей. В условиях военно-политической турбулентности вокруг Беларуси очень ясно видна цена безопасности, которая долгие годы была брендом Беларуси.

О защитных механизмах от неспокойного времени - Алексей Мартиненок.

Картину военных действий не зря часто называют театром. У него всегда есть замысел, сценарий и место импровизации. Люди, которые понимают в геополитике, видят много больше обывателя. По цепочке событий могут вычислить то, что будет происходить в ближайшие недели и месяцы.

Еще 22 февраля, до начала горячей фазы и накануне праздника, Президент по традиции общался с национальной воинской элитой. По сути послал четкий сигнал тем, кто уже нарисовал и в мыслях, и на картах роль Беларуси как предателя в новом витке конфликта Донбасса.

Президент: Стрелять русским в спину не получится

Белорусская армия не участвует в военной операции. Нашим военным поставлена четкая задача - каждый белорус должен чувствовать себя под защитой. В первый же день горячего противостояния на юге Президент четко декларирует стабилизирующую роль Минска.

Никогда руководство России передо мной не ставило вопрос - участвовать в каких-то операциях, в том числе и в этой, украинской. У нас есть свои задачи, которые, кстати, совместимы с тем конфликтом и с той операцией, которую Россия проводит в Украине. Нам надо закрыть свою спину там, и чтобы они действительно не вошли в тыл российской группировке. Это соответствует нашим интересам. Это в интересах российской армии Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Символично в это же время белорусы проголосовали и на референдуме. Дух обновленного Основного закона точно совпал с духом времени.





Логичные и прозрачные шаги Беларуси на фоне настоящей военной истерии у границ. Еще мутное как никогда информационное поле. Однако втянуть нашу страну в конфликт у военных режиссеров не получается.

Уже на следующий день после нашего референдума Минобороны США вынуждено признать: Нет признаков того, что белорусские Вооруженные силы готовы выдвинуться на Украину. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

Стабилизирующий фронт Беларуси

У Беларуси свой фронт. Функция наших войск - прикрывать западное и северо-западное направление от того самого удара в спину союзникам.

Это все происходило на наших глазах. Войска Запада концентрировались у белорусских рубежей не один год под самыми разными предлогами, например, прикрываясь угрозой беженцев из Ирака и Сирии, которые застряли на польско-белорусской границе. Уже тогда якобы на защиту от трех тысяч беженцев поляки стянули на границу 30 тысяч военных. Специалисты объясняют это простой фразой: "комплекс мероприятий подготовки к войне". Беларусь хочет мира.

Мы оказываем гумпомощь и той, и другой стороне. Украинских беженцев сегодня приняли, но не позволим и русским стрелять в спину. В этом наша миссия - сдерживать региональную безопасность, чтобы не было войны. Николай Щекин, завотделом института социологии НАН Беларуси

Ответ Беларуси на милитаризацию Запада

Ответ на милитаризацию запада четкий и адекватный. Накануне на заседании Совета Безопасности Президент подробно рассказал, какую роль сейчас играет наша страна в спецоперации.

Чтобы в Украине был мир