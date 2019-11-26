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Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом
Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом, и в частности со Стокгольмом и Хельсинки. Об этом заявил Александр Лукашенко. Накануне Глава государства провел встречу сразу с двумя министрами иностранных дел - Швеции и Финляндии. У Беларуси очень много общего со странами Северной Европы, связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. Александр Лукашенко пригласил шведские и финские компании к реализации в стране различных проектов. На фоне событий, которые происходят в регионе и мире, сама жизнь в нынешней ситуации подталкивает к более тесному, а главное взаимовыгодному партнерству.
Сотрудничество Беларуси с регионами России
И сотрудничество еще на одном векторе - российском. О нем тоже шла речь во Дворце Независимости. Так, Беларусь предлагает Калининградской области расширить контакты в промышленной сфере и строительстве.Это прозвучало на встрече Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. По словам главы региона, есть большой интерес к белорусским стройматериалам и опыту наших специалистов. Однако прочная дружба и крепкие исторические связи позволяют рассчитывать на большее.
Беларусь готова организовать сборку электробусов в Калининградской области
У Беларуси и Калининградской области установились прочные экономические отношения. В прошлом году практически удвоили товарооборот. Россияне заинтересованы в покупке наших электробусов. Беларусь предлагает идти дальше и наладить сборку экологичного городского транспорта в регионе. Накануне делегация области побывала на Белкоммунмаше. Сегодня визит представителей российского региона продолжится. В планах посетить молочный завод и индустриальный парк.
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