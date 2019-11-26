Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом, и в частности со Стокгольмом и Хельсинки. Об этом заявил Александр Лукашенко. Накануне Глава государства провел встречу сразу с двумя министрами иностранных дел - Швеции и Финляндии. У Беларуси очень много общего со странами Северной Европы, связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах. Александр Лукашенко пригласил шведские и финские компании к реализации в стране различных проектов. На фоне событий, которые происходят в регионе и мире, сама жизнь в нынешней ситуации подталкивает к более тесному, а главное взаимовыгодному партнерству.

