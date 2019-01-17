Беларусь - Зимбабве. Движение навстречу

Новый политический год в Беларуси начался активно и без раскачки. Старт 2019-го уже отметился визитами высоких гостей. И если накануне мы говорили о стратегии сотрудничества Восток - Запад, то сегодня главный акцент диалога в Минске - африканский вектор. Это наглядно доказывает всю многополярность нашей политики. Во Дворце Независимости сегодня принимали Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Это первый в истории двусторонних отношений официальный визит на высшем уровне. Особенно много, по словам белорусского лидера, странам предстоит сделать в сферах торговли и экономики. И как отметил Президент Зимбабве, им "важна рука помощи друзей на пути к мечте". Сейчас новый этап развития партнерства. И на этом новом этапе мы предлагаем совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, логистике, разведке и добыче полезных ископаемых. Вообще Африку называют перспективным континентом. А в белорусской дипломатии это еще и часть большой стратегии дальней дуги. Приняв план по диверсификации экспорта, Беларусь предлагает партнерам самые разные модели сотрудничества. Сегодня наш Президент так и сказал: "Есть большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве".

Репортаж Натальи Бреус.

Эммерсон Мнангагва прилетел в Минск накануне. Беларусь была обязательным пунктом в большом турне африканского лидера. Там помимо нашей страны еще Россия, Азербайджан, Казахстан, а также швейцарский Давос.



Кстати, глава Зимбабве уже бывал в Беларуси в 2015 году, правда, тогда в должности первого вице-президента. С того момента двусторонние контакты заметно оживились.



Журналисты не смогли не отметить особенный дресс-код делегации - так, видимо, теплее. В Зимбабве и зимой температура редко опускается ниже плюс 25. Яркий шарф, который позже накинет и президент, уж точно добавлял колорита. И что интересно: аксессуар в цветах их национального флага.





Эммерсон Мнангагва говорит об открытости страны для иностранных инвестиций и бизнеса

Начиная еще с 80-х годов, Мнангагва занимал руководящие посты в стране. В 2017 стал президентом. Новый лидер сразу заявил о намерении улучшить имидж африканского государства в мире и о необходимости улучшать отношения со многими странами.

В свое время Зимбабве считалась одной из самых развитых стран Африки. Начало 2000-х было ознаменовано кризисом. Это подкосило экономику государства. В итоге страна, которая считалась житницей континента, была даже вынуждена начать импортировать зерно. Но все политические перипетии позади, и вслед за этим эксперты прогнозируют улучшение и экономической ситуации, ведь сегодня Мнангагва говорит об открытости страны для иностранных инвестиций и бизнеса.

В Минске рассчитывают, что такой подход позитивно скажется и на реализации белорусско-зимбабвийских проектов. Еще раньше дальновидно Александр Лукашенко поручал определить надежные точки опоры в перспективном африканском регионе. Зимбабве - одна из них.











Уинстон Читандо, Министр шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве: "У Зимбабве с Беларусью есть большой потенциал для сотрудничества. Для начала у нас уже есть белорусская техника, оборудование, которое работает на наших шахтах. В воскресенье в Беларусь прилетели наши бизнесмены, представители разных компаний. В течение недели они посещают ваши предприятия, изучают потенциал для сотрудничества. Сегодня утром я с ними встретился, и они под большим впечатлением от того, что увидели. И они очень заинтересованы в контрактах".





Одним из перспективных направлений сотрудничества эксперты называют добывающую промышленность

В прошлом году белорусские производители заключили многомиллионные контракты на поставку тягачей, самосвалов, тракторов, комбайнов, техники для лесного хозяйства и оборудования для алмазодобывающей промышленности. Проговорили и механизм финансовых гарантий поставок. Рынок для нас в принципе знакомый.

Что перспективно еще - это проекты в сфере строительства, транспортной инфраструктуры, например. Есть возможность зацепиться в энергетическом секторе. Дефицит энергии - проблема не только Зимбабве, но и бич многих африканских государств.



Одним из перспективных направлений сотрудничества эксперты называют именно добывающую промышленность. Президент Зимбабве так и сказал: ресурсы есть, но они-то в земле. Поэтому нужен капитал и навык. И здесь как раз Беларусь - кладезь технологий и специалистов. Готовы заниматься широким спектром полезных ископаемых. Сотрудничество с Африкой курирует Виктор Шейман. С ним говорим, как получается продвигать интересы Беларуси на этом континенте.





Интересна для сотрудничества сфера сельского хозяйства

Пакет подписанных документов по итогам переговоров подтверждает намерение Минска и Хараре двигаться дальше. Договорились о проведении МИДами политических консультаций и взаимной правовой помощи. Подписями скрепили намерение сотрудничать в сельском хозяйстве. Более активно будут контактировать в области инноваций.

Сразу несколько документов завизировали в сфере образования