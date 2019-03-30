Беларуси и Австрии необходимо наращивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере

Об этом вчера заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с федеральным канцлером Австрии. Переговоры во Дворце Независимости - это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества. В этом плане выстроена прочная база, да и политики знакомы давно. Ранее Себастьян Курц дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии. Но если политические контакты отличаются хорошей динамикой, товарооборот пока отстает. В прошлом году он превысил 170 миллионов долларов. Основные статьи белорусского экспорта - продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси.

