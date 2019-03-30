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Беларуси и Австрии необходимо наращивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере
Об этом вчера заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с федеральным канцлером Австрии. Переговоры во Дворце Независимости - это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества. В этом плане выстроена прочная база, да и политики знакомы давно. Ранее Себастьян Курц дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии. Но если политические контакты отличаются хорошей динамикой, товарооборот пока отстает. В прошлом году он превысил 170 миллионов долларов. Основные статьи белорусского экспорта - продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси.
В нашей стране зарегистрировано более 80 предприятий с австрийским капиталом
В 2018 привлечено инвестиций на сумму в почти 300 миллионов долларов. По итогам встречи Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сделали заявления для прессы - очертили перспективы по линии двустороннего взаимодействия. Беларусь и Австрия подтверждают высокий уровень и позитивную динамику его развития. Европейское государство играет важную роль в модернизации ряда отраслей белорусской экономики, в том числе деревообработки, телекоммуникаций, банковского сектора. Страны и впредь намерены расширять взаимодействие по обозначенным, а также другим инновационным направлениям.
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