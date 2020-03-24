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Белорусская система судебных экспертиз себя зарекомендовала
накануне стало темой разговора Президента с председателем Госкомитета судебных экспертиз. В фокусе внимания уровень белорусских специалистов, особенно в сравнении с другими государствами, а также сотрудничество с международными криминалистами. Так, в 2019 году в комитете провели почти 283 тысячи экспертиз. Почти 60 процентов из них - медицинские. На особом контроле у госкомитета наркотики: до 10 тысяч проверок в год.
Белорусская система судебных экспертиз, по убеждению главы структуры, уникальна и без труда выдерживает конкуренцию на постсоветском пространстве. Эффективность работы, заверил Андрей Швед, подтверждается не только цифрами. Так, все больше иностранных специалистов обращается к белорусским коллегам за помощью и опытом. Впервые более 20 групп в прошлом году прошли у нас обучение.
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