Белорусская система судебных экспертиз себя зарекомендовала

накануне стало темой разговора Президента с председателем Госкомитета судебных экспертиз. В фокусе внимания уровень белорусских специалистов, особенно в сравнении с другими государствами, а также сотрудничество с международными криминалистами. Так, в 2019 году в комитете провели почти 283 тысячи экспертиз. Почти 60 процентов из них - медицинские. На особом контроле у госкомитета наркотики: до 10 тысяч проверок в год.