Белорусский пресс-подборщик, развитие молочной отрасли - в центре внимания Лукашенко

31 июля Александр Лукашенко продолжил командировку в Брестский регион. В центре его внимания была продовольственная безопасность.

В Березовском районе главе государства презентовали отечественный пресс-подборщик. Сделать свой - качественный и конкурентоспособный - было поручением Александра Лукашенко. Машина по техническим характеристикам лучше зарубежных аналогов: и в плане плотности скрутки кормовых культур и соломы в пленку, и диаметра самого рулона.

Также глава государства посетил филиал предприятия "Савушкин продукт" в Березе. Как подчеркнул Президент, главное - система и дисциплина, тогда будет результат. А здесь именно такие принципы работы. 10-тысячная команда ОАО с утра до вечера 365 дней в году работает на нашу продовольственную безопасность.

Командировка Президента в Брестскую область

На поле озимой пшеницы СУП "Савушкин-Луч", куда прибыл глава государства, был представлен опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки.

Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева. И это узкое место в сельском хозяйстве. Нужны высокопроизводительные пресс-подборщики, чтобы быстро свезти с полей солому и перепахать почву.

Полгода года от идеи (а точнее задачи Президента) до воплощения. А раньше на наших полях работали немецкие и китайские пресс-подборщики.

Локализация ~82 % в кооперации с промпредприятиями страны

Локализация нового пресс-подборщика почти 82 %. Машина прессует кормовые культуры, солому и сразу закручивает в пленку. Главное - равномерная и высокая плотность прессования. В таком виде, не теряя своих питательных свойств и вида, корма могут храниться 9 месяцев.

Лукашенко: Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева

Представители "Бобруйскагромаша" работали в кооперации, чтобы создать отечественный пресс. Например, один из самых сложных элементов - раму - делали на дочернем предприятии "Гомсельмаша".

Комбинированный пресс может скрутить рулон диаметром от метра до полутора. И куда выше, чем у конкурентов, получается плотность обмотки и сам объем. Самое большое "колесо" весит почти тонну.

В 2027 году соберут 50 отечественных пресс-подборщиков

В идеале, чтобы закрыть потребности страны в таких пресс-подборщиках, нужно выпускать 300 машин в год. Начиная с 2027-го, министр промышленности обещает собрать 50.

Именно на Брестчине выпустили и свой образец. Этот пресс-подборщик обматывает солому в сетку. Такой ответ губернатора-промышленника Петра Пархомчика.

Данный пресс-подборщик более компактный, не многопрофильный, а только для уборки соломы и, соответственно, более дешевый. Его сделали в Брестской области из импортных комплектующих, и локализация пока 30 %, с перспективой ее увеличения до 60 % в следующем году.

Доклад о ходе уборочной кампании

О насущном говорили прямо в полях - министр сельского хозяйства и продовольствия доложил о темпах уборочной кампании.

По словам Юрия Горлова, аграрии вплотную приблизились к 4 млн т зерновых.

Больше 1 млн т уже в закромах Брестчины. По этом поводу первый каравай от первого региона Президенту.

Оценку Брестчина от главы государства получила накануне. Есть чем похвастаться, но и не без проблем.

Как пояснил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, для ряда районов актуальна проблема окисления почв, и со временем площадь таких участков увеличивается. Один из простых способов ее решения - известкование с использованием доломитовой муки, что позволяет увеличить урожайность на этом участке и сэкономить на внесении минеральных удобрений. Но для этого нужна техника и эффективный способ доставки доломитовой муки.

От того, как будут организованы полевые работы - их качество, темпы и сроки, зависит урожай в целом. Важнейшее звено - заготовка кормов для животных. Впоследствии все это влияет на качество молока и мяса и, соответственно, разнообразие мясных/молочных продуктов на полках магазинов.

Президент посетил филиал предприятия "Савушкин продукт" в Березе

Крупнейший поставщик молочки как в Бресте, так и в стране, конечно, "Савушкин продукт". Глава государства посмотрел производственные мощности местного предприятия в Березе.

"Надо больше": Президент высказался о потенциале экспорта белорусской молочной продукции "Недаром Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров. Но надо больше. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить", - отметил Александр Лукашенко

Продукция холдинга "Савушкин продукт" популярна не только в Беларуси. Все - от шоколадного сырка до творога - очень любят еще в десятках стран мира. В нашей стране 8 производственных площадок, и у каждой своя специализация. Например, в Бресте - на цельномолочной, сухих молочных продуктах; Барановичи делают ставку на элитные сыры, Столин - на полутвердые.

Большая компания и спрос на продукцию требуют постоянного развития - увеличения площади посевов, строительства высокотехнологичных МТК и новых производственных площадок, сырьевых зон. Ближайшими планами поделились с главой государства.

Александр Мошенский, гендиректор ООО "Санта Импэкс" - управляющая компания холдинга "Санта":

"Проект, который мы будем запускать, - это производство лактозы, концентрата сывороточного белка".

После масштабной модернизации производственная площадка в Березе стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. В среднем в сутки на переработку сюда поступает почти 6 тыс. т молока самого лучшего качества и более 4 тыс. т сыворотки.

Президент Беларуси потребовал обеспечить переработку сыворотки в высокомаржинальный продукт Белорусский лидер напомнил, что ранее отношение к сыворотке было совсем другим и продукт буквально выливали в канализацию

Из концентрата сывороточного белка изготавливают детское питание, добавляют в йогурты, мясные, хлебопекарные и молочные продукты, а также в спортивное питание.

Этот продукт богат протеином, который позволяет быстро нарастить мышечную массу, и пользуется большим спросом. Кроме того, концентрат сывороточного белка можно добавлять в кофе - такое сочетание популярно среди спортсменов и приверженцев здорового образа жизни.

Лукашенко продегустировал продукцию "Савушкин продукт"

"Савушкин" постоянно радует своих покупателей новинками. Обещают: совсем скоро в розницу поступят новые сырки. Их и не только предложили продегустировать Президенту. Лучшая реклама на высшем уровне.

Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия "Савушкин продукт"

Высокие стандарты качества, лучшие технологии - над этим ежедневно работает 10-тысячная команда предприятия с 50-летней историей, и его вклад в развитие молочной отрасли трудно переоценить.

Президент отметил, что во многом благодаря коллективу "Савушкина продукта" натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые и дети десятков стран. "О Беларуси идет слава как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей. И молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей - примерно таких, как вы", - добавил он.

Президент вручил госнаграды коллективу ОАО "Савушкин продукт"

За значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества ОАО "Савушкин продукт" 31 июля 2026 года награждено орденом Трудовой Славы. И эта награда действительно заслуженная.

За любым брендом стоят люди, которые отвечают за разнообразие и качество продукции.

Медалей "За трудовые заслуги" также удостоены лучшие сотрудники предприятия.

Подарок главе государства от коллектива предприятия

Президенту Беларуси при посещении производственной площадки "Савушкин продукт" в Березе подарили скульптуру коровы в натуральную величину. Глава государства пообещал разместить ее во Дворце Независимости.

Беларусь в десятке мировых молочных экспортеров

Беларусь входит в десятку мировых молочных экспортеров. Если в 2004-м преодолели рубеж в 5 млн т молока, в 2023-м - 8 , а в 2025-м - 9 млн т. То есть сейчас производим практически тонну молока на каждого жителя страны. И это рекорд.

В 2025 году Беларусь экспортировала продуктов на сумму в 10 млрд долларов, из них 4 млрд принесло молоко. Президент ориентирует - надо больше. Несмотря на конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить.