Белорусский борт номер один вылетел из Благовещенска во Владивосток. Программа рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжится 13 апреля в Приморском крае Российской Федерации, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетили космодром Восточный в Амурской области. Они прибыли туда одним вертолетом, ознакомились с развитием космодрома как с воздуха, так и на земле. Затем главы государств пообщались с космонавтами и работниками Восточного.

По завершении переговоров президенты подробно проинформировали об их итогах представителей СМИ, ответили на интересующие вопросы.