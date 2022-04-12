Белорусский борт номер один вылетел из Благовещенска во Владивосток
Белорусский борт номер один вылетел из Благовещенска во Владивосток. Программа рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжится 13 апреля в Приморском крае Российской Федерации, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко и Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетили космодром Восточный в Амурской области. Они прибыли туда одним вертолетом, ознакомились с развитием космодрома как с воздуха, так и на земле. Затем главы государств пообщались с космонавтами и работниками Восточного.
По завершении переговоров президенты подробно проинформировали об их итогах представителей СМИ, ответили на интересующие вопросы.
Александр Лукашенко и Владимир Путин вновь вместе на вертолете вернулись в аэропорт административного центра Амурской области - города Благовещенска, откуда глава белорусского государства направился во Владивосток. На 13 апреля там запланирована встреча с руководством Приморского края и посещение ряда объектов. Главная тема - перспективы развития разнопланового сотрудничества Беларуси с Дальневосточным регионом.