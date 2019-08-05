Белорусский лидер встретился с вице-президентом Европейского инвестбанка

Самое динамичное сотрудничество Беларуси с международным финансовым институтом. Это про партнерство официального Минска с Европейским инвестиционным банком. Всего за полтора года портфель инвестпроектов превысил 300 миллионов евро. В этом году преодолеют отметку в полмиллиарда. Подобной динамики нет ни с одним другим стратегическим кредитором в мире. О важности долгосрочных вложений для стабильного развития не только Беларуси, но и всего региона сегодня шла речь на встрече белорусского лидера с вице-президентом Европейского инвестбанка. Александр Лукашенко сделал акцент на ключевые для страны и Европы проекты с участием банка. Это транспортные коридоры, зеленые технологии и экология, энергетика на местных видах топлива и поддержка инновационного малого и среднего бизнеса. Очень важно, это неоднократно подчеркнул гость Дворца Независимости, все проекты долгосрочные, рассчитаны от 15 до 30 лет. Такие инвестиции возможны только в очень стабильные страны с высоким кредитом доверия в Европе. Подробности делового разговора на высшем уровне и его неявный политический аспект уловил Андрей Кривошеев.



Еще лет 10 назад услышать от политика или чиновника из Евросоюза слова о важности белорусской стабильности для Европы или предложения монетизировать наш устойчивый рост на благо всех европейцев было из разряда фантастики. До мирового кризиса и локальных конфликтов в Евразии нам предлагали разве что радикальные реформы и ускоренную приватизацию. Т.е. форму в ущерб содержанию, а это как раз безопасность, качество жизни и стабильность.



Впрочем, последние 10 лет и перманентный кризис в политике, экономике и сфере безопасности подтолкнул европейскую элиту к переоценке и собственных приоритетов, и соседей в целом, и Беларуси в частности. Так что трезвый прагматизм, присущий прежде банкирам и бизнесу, сегодня стал общей позицией для политиков и чиновников.



Гость во Дворце Независимости Вазил Худак - из тех редких управленцев, что не менял позицию. Выпускник МГИМО и Гарварда успел поработать в банках с мировыми именами, затем в Минфине Словакии возглавлял антикризисное направление. Потом еще два года вел экономику в должности министра. Оттого сегодня вице-президент Европейского инвестбанка до встречи с белорусским лидером с легкостью находит общий язык с министром экономики Беларуси. По сути, работают на одну цель и говорят на одном языке. Хотя, кроме родного, гость владеет еще русским, английским, французским и польским.



Разговор о кредитах, даже инвестиционных, редко бывает простым. Но с Президентом и начинают с шутки, и позже гость признается: речь шла о деле, но по-человечески очень тепло.



Вообще Европейский инвестбанк - главный инструмент Евросоюза по сближению членов ЕС и развитию соседей и партнеров от Латинской Америки до Азии.



Отсюда треть проектов - для юга Европы, после кризиса восстанавливается Греция, Италия и Испания. И новый вектор на страны "Восточного партнерства", включая Беларусь. Евросоюзу жизненно нужны спокойные, стабильные и предсказуемые партнеры на Востоке. Без кризисов, волн миграции и конфликтов. Еще и поэтому Беларусь - образцовый партнер банка.







Кредиты банка - это долгие и недорогие деньги. Срок погашения от 15 лет, есть льготный период, а ставка по кредиту -одна из самых низких в Европе и мире. Такие займы логично тратить на массивные инфраструктурные проекты -дороги, энергетику, экологию, цифровизацию госуслуг и качество жизни людей. Эти проекты не приносят быстрой финансовой отдачи, но работают на стабильность и безопасность в регионе.



Учитывая это, Президент, конечно, выделяет дороги. Беларусь, как и родная для гостя Словакия, на перекрестке транспортных артерий континента. Здесь и трансевропейская магистраль Восток - Запад (у нас М1), и новый Шелковый путь от Китая до Португалии, и буксующая пока из-за политики смычка Севера и Юга. Придет время и легендарная «Е95» вновь свяжет Северную Европу, Россию, Украину и весь бассейн Черного моря.



Беларусь как надежный заемщик работает с банком уже два года. В прошлом году стартовали два пилотных проекта на сумму в 159 миллионов евро. Чуть меньше половины средств через Беларус- и Белагропромбанк направлены на развитие малого и среднего бизнеса - это инновации и социальная стабильность. 84 миллиона евро выделены на реконструкцию Минской очистной станции - это экология и качество жизни белорусов в столичной агломерации.



После модернизации неперерабатываемый осадок от сточных вод уменьшиться в 24 раза. Мало того, из отходов будут производить биогаз, топливные гранулы, электроэнергию и даже компоненты строительных смесей. Но, главное, заметно чище станет вода в Свислочи и воздух в Минском районе. Причем очищающий эффект ощутят даже европейцы в бассейне Днепра и Черного моря. Президент на встрече как раз выделяет совместные «зеленые» инициативы. Это ведь инвестиции в качество жизни на поколения вперед.







В текущем году с опорой на успех прошлых вложений Беларусь и Европейский инвестбанк намерены реализовать еще 4 крупных проекта.



Это реконструкция автодороги Минск -Ошмяны - Каменный Лог, плюс расширение пункта пропуска в направлении стран Балтии и Северной Европы - тот самый проект, что выделил Глава государства. Цена вопроса 110 миллионов евро.



Второе вложение - очистка питьевой воды и переработка твердых отходов для минской агломерации. Проект "зеленый", не коммерческий, и идет с самым долгим и комфортным сроком погашения кредита - свыше 30 лет.



Еще одно направление -модернизация котельных, перевод, где это эффективно, с газа и мазута на дрова и отходы деревообработки. Плюс тепловая реновация жилья - в народе прозванная термошубами для хрущевок и панелек. Это и экономно, и меняет типовой облик районов застройки к лучшему.



Наконец, четвертый проект - это вложения в малый и средний бизнес Беларуси через отечественные банки. 75 миллионов евро уже пошло на развитие предпринимательской жилки, до конца года будет еще один транш на сумму свыше 80 миллионов.



Итого ежегодный прирост инвестиционного портфеля - под 300 миллионов. Именно поэтому Беларусь приглашает, а банк серьезно размышляет над открытием своего представительства в ключевой для Евросоюза стране региона.



У серьезных вложений Европейского инвестиционного банка есть не только сугубо финансовая, но и важная политическая миссия. Внутри Евросоюза - выравнивать экономические возможности, страховать от конфликтов и полураспада, например в виде Брексита. Во вне - вкладывать в устойчивое развитие соседей, чтобы не столкнуться с новой волной беженцев или новым вооруженным конфликтом, как в Украине и Сирии. Обе стратегии признают и еще один факт - государства и суверенитеты никуда не исчезнут, и стабильность - их главное качество.



Именно об этом всегда заявляла Беларусь, и именно так действовала последние лет 20. И современные признания западных финансистов, политиков, чиновников и экспертов лишний раз показывают, насколько белорусы были правы, не совершая резких движений в новейшей истории.



