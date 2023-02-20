Белорусское миролюбие не синоним жертвенности, в случае агрессии ответ будет быстрым и жестким - Лукашенко

Белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, на который вынесен проект обновленной Концепции национальной безопасности Беларуси, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что, в отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, в Беларуси договорились, что ничего прятать не будут.

"Это мое принципиальное требование вы также знаете. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным", - подчеркнул белорусский лидер.