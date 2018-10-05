Белорусское вооружение в действии. Президент знакомится с возможностями современной техники отечественного производства

Возможности современного вооружения. Новинки военной и специальной техники отечественного производства сегодня представляют Президенту. Александр Лукашенко знакомится с образцами, разработанными белорусскими специалистами, на полигоне в Ивацевичском районе. Главе государства докладывают об основных тактико-технических характеристиках представленных новинок. Состоится и практический показ боевых возможностей вооружения. Он будет включать четыре эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. Подробности в следующих выпусках.