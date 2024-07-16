Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким - Лукашенко

Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая состоялась 16 июля во Дворце Независимости, пишет корреспондент БЕЛТА.



Глава государства назвал этот день особенным и торжественным в жизни страны: "Мы чествуем выпускников высших военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания". Всем этим людям, по словам Президента, выпала высокая честь достичь этих высот в профессии и карьере в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Оправдать ее - значит пронести знамя Победы наших отцов и дедов через всю жизнь, передать его детям и внукам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны".



Президент отметил, что военным хорошо известно, что происходит сейчас на южном и западном приграничье страны. По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки восемь десятилетий назад, - так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Беларусь в военный конфликт. "И мы делаем для этого все необходимое. В том числе и разместив у себя самое страшное - ядерное оружие", - обратил внимание белорусский лидер.



Александр Лукашенко заметил, что Беларусь порой упрекают в эскалации и нагнетании обстановки. Хотя на деле она обеспечивает военную безопасность и укрепляет свою обороноспособность, в том числе для того, чтобы не допустить повторения трагедии 1941 года.



"Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши Вооруженные Силы, также с учетом опыта боевых действий, - заверил Президент. - Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору".



Однако даже суперсовременная техника без человека - это просто железо, обратил внимание Александр Лукашенко. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание, заверил глава государства. Свидетельство тому, по его словам, - нынешний выпуск учащихся военных вузов.



"У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний и хорошая возможность проявить себя. Причем в условиях реально сложной обстановки", - отметил Президент. Более того, выпускникам высших военных учебных заведений предстоит реализовать те новые подходы, которые заложены в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине, недавно принятых Всебелорусским народным собранием.



"Вы видите, как мир методично превращается в глобальное поле боя. Какие только не ведутся битвы - ментальные, идеологические, кибер- и прокси-войны. Это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы обороны нашей страны и ведения войны", - сказал глава государства.



Именно офицерам уже в ближайшем будущем предстоит искать пути для усиления боевых возможностей подразделений, повышения выучки и слаженности органов управления и войск в целом, подготовить и обучить подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Как следует из опыта конфликта в Украине, три основных составляющих - это беспилотные летательные аппараты, контрбатарейная и радиоэлектронная борьба. На этом опыте необходимо учиться, убежден Президент: "Мы кое-что освоили, надо это совершенствовать. Без этого современной войны не бывает".



Задача любого военнослужащего, разумеется, защищать Родину, но нужно и понимать, что за спинами военных стоят семьи, дети, старики и женщины - весь народ, обратил внимание Александр Лукашенко. "Они верят в нас. Их вера - наша сила", - подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко поздравил выпускников военных вузов с очень важным этапом в жизни - окончанием учебы. А тех, кто получил генеральские погоны, - с присвоением высокого звания, которое ко многому обязывает. Он выразил уверенность, что для каждого из присутствующих на церемонии долг, честь и Родина - не просто слова, а смысл всей жизни. Президент пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия, а также больших успехов в святом деле служения Отечеству. "И самое главное - крепкого вам тыла. Со стороны государства в предстоящие два года будет сделано все для того, чтобы у вас тыл был крепким", - добавил Президент.



Глава государства вручил специальные листы об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь выпускникам, окончившим военные учебные заведения с отличными показателями в учебе.



Президент также вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава: погоны генерал-майора - полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову и Руслану Чехову, погоны генерал-майора внутренней службы - полковнику внутренней службы Сергею Салановичу, погоны генерал-майора юстиции - полковнику юстиции Алексею Алешкевичу. Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.



В завершение торжественной церемонии глава государства еще раз поздравил присутствующих с этим особым днем в их жизни и подчеркнул: "Мы живем в год 80-летия освобождения нашей страны от фашизма. Это накладывает на нас серьезный отпечаток, и мы должны быть достойны тех людей, которые подарили нам ту жизнь, которой мы с вами живем".

