"Без картофеля не будем!" Лукашенко рассказал о ситуации с этим продуктом в магазинах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в магазинах, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.

"Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.