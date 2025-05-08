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"Без картофеля не будем!" Лукашенко рассказал о ситуации с этим продуктом в магазинах
"Без картофеля не будем!" Лукашенко рассказал о ситуации с этим продуктом в магазинахnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая, выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, высказался о ситуации с картофелем в магазинах, сообщает БЕЛТА.
Президент отметил, что граждане хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже. И так вышло, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.
"Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией в торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.