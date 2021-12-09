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Беженцы, давление Запада, отношения с Турцией и Россией - Президент Беларуси дал интервью TRT

Ситуация с беженцами, непрекращающееся давление Запада на Беларусь, отношения с Турцией и Россией. Александр Лукашенко ответил на вопросы турецкой телерадиокомпании TRT. Интервью главы государства состоялось во Дворце Независимости. В качестве интервьюера - журналист и телеведущая Ниса Эфендиоглу. Входит в пул личной прессы Эрдогана.

Белорусский Президент не избегает общения с журналистами, напротив регулярно встречается с представителями крупнейших СМИ страны и мира. Какими бы сложными и непопулярными ни были темы, затрагиваемые в разговоре, Александр Лукашенко всегда отвечает максимально открыто. Расставляет все акценты четко, принципиально и остро. Позиция белорусского лидера неизменно вызывает интерес в наших и зарубежных медиа. Запросов немало, поэтому, как и анонсировалось, встречи с журналистами и впредь будут в графике Президента.

Что касается TRT, то это обширная сеть теле- и радиоканалов, которые освещают самую разную тематику в стране и мире. И это 14 телевизионных каналов, в том числе 3 международных. Зона вещания - Европа, Ближний Восток, Африка, Азия и Австралия. Новости выходят на 41 языке на интернет-сайте компании.

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