У Президента Беларуси Александра Лукашенко 10 ноября - насыщенный рабочий день: запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В 2026 году в ОДКБ председательствует Россия, саммит организации состоится в Москве. Фон диктует рабочую повестку: обсуждение вопросов безопасности проходит параллельно с трехсторонними переговорами по Украине.

Пока эксперты осторожничают с какими-то прогнозами насчет прорыва в переговорном процессе, Президент Беларуси недавно публично высказался на этот счет. Чутье подсказывает опытному политику: украинский конфликт можно завершить в ближайшие месяцы.

10 ноября помимо двусторонних белорусско-российских вопросов, очевидно, будет обсуждаться и эта тема. У Александра Лукашенко запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Лидеры ОДКБ могут рассмотреть вопрос о членстве Армении

11 ноября лидеры стран ОДКБ обсудят существующие вызовы, угрозы и реакцию на них, но, как повелось, не полным составом. В ОДКБ входят Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, Армения.

Последняя с 2024 года не платит взносы, фактически заморозила свое участие в организации. Пашинян смотрит на Запад и публично заявляет, что будет рад исключению из ОДКБ.

Ранее генсек организации заявлял, что лидеры стран могут принять решение о членстве Армении на предстоящем саммите.

Все наслышаны: выступления Президента всегда характеризуются остротой - на злобу дня. Александр Лукашенко подробно остановится на вопросах обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, представит позицию Минска по ключевым направлениям развития организации.

На саммите ОДКБ рассмотрят антитеррористическую стратегию до 2030 года

По итогам саммита ожидается подписание порядка 20 документов. В их числе - итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, Антитеррористическая стратегия до 2030 года, а также ряд решений, касающихся укрепления сотрудничества.

10 ноября стоит ждать заявлений на высшем уровне: Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в свою резиденцию в Ново-Огарево, где и состоятся переговоры: экономика, совместные проекты, также лидеры обсудят украинский кризис.