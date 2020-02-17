Безопасность рубежей и противодействие общим угрозам. Президент утвердил решение на охрану госграницы

Граница как непроницаемый фильтр для преступности всех мастей, но комфортный мост для добропорядочных визитеров - от бизнеса и туристов до болельщиков самых зрелищных первенств континента и мира. Президент сегодня утвердил решение на охрану госграницы. И связано это с тем, что вызовы и угрозы на континенте меняются слишком часто и радикально. 10 лет назад в топе были экономические преступления (контрабанда, наркотрафик, торговля людьми). 5 лет назад вспыхнул конфликт в Донбассе (а это потоки оружия, наемничество и угроза терроризма). Сегодня Европа перенасыщена тяжелым оружием и новыми контингентами. Плюс фактически перечеркнуты международные пакты о неприменении силы, проводятся информационные вылазки и кибератаки. В таких условиях Беларусь как хранитель национальных и союзных рубежей приобретает особое значение. Для защиты внедряются новые цифровые системы и приходится вспоминать эффективные старые. Как это работает, знает Андрей Кривошеев.



В век национальных эгоизмов и неоимперских поползновений границы переживают настоящий ренессанс значимости для государств планеты. 2009 как год отсчета экономического кризиса и новой волны локальных конфликтов, пожалуй, стал переломным. Стихли голоса о широкой Евразии без границ и ограничений. Мир вернулся к хорошо забытому старому девизу: мой дом - моя крепость. И крепость эта начинается с первого же метра охраняемой земли, в нашем доме - с нашей белорусской земли.



Зеленые фуражки круглосуточно в боевой готовности. Для Беларуси это историческая данность, где география быть в сердце континента работает не в плюс, а в минус общей безопасности. У нас нет природных стен от преступности - океана или гор. Зато есть политический разлом Восток-Запад, конфликт в Украине и большинство евразийских каналов нарко- и оружейного бандитизма, который выбирает самый короткий маршрут. Дополнительный вызов - открытая граница на Востоке. Ее нужно охранять ненавязчиво, но надежно. Еще и поэтому решение об охране границы на год - это высший президентский уровень.







Новый-старый опыт охраны государственной границы

Белорусским ответом на угрозы последних лет стало решение Президента увеличить штат Погранкомитета и ускоренно модернизировать технику и вооружение на границе. Пригодился и советский опыт - маневренные и самые боеспособные группы. По сути, спецназ на границе. Пока в основном белорусские инвестиции в безопасность окупают это направление для соседей. Причем, судя по цифрам за прошлый год, наши зеленые фуражки сработали по народной поговорке: и за себя и за того парня.

Почти вдвое снизилось общее число задержаний нарушителей госграницы. 370 против 725 два года назад. Несмотря на украинский конфликт и миграционные волны в сторону Евросоюза, в 2 с лишним раза спокойнее стало на латвийском, украинском и литовском направлениях.

Ни II Европейские игры, ни расширение безвиза проблем соседям не доставили, как бы не судачили об этом записные "аналитики"и недруги в Глобальной паутине. А значит и к чемпионату мира по хоккею совместно с Латвией Беларусь готова уже сегодня. Формула простая: открытая Беларусь, но надежно прикрытая граница. Глава погранведомства описывает новый-старый рецепт спокойствия на рубежах.





Безопасность границы - в связке Погранкомитета и местных жителей

Это президентский тезис как от пограничника лучшей советской школы: активнее работать с местными жителями. Ведь в каждой даже самой технологичной системе заставы контрабандист или дилер может найти лазейку. Уже попробовали трафик дронами. Защищаться фронтами неэффективно, а вот активных граждан в приграничье ни один коптер не обманет.

Работа ведется. Во многом именно благодаря местным людям в прошлом году удалось вскрыть и пресечь 20 каналов незаконной миграции и 18 каналов контрабанды наркотиков. Объем изъятой отравы более тонны, это вдвое больше, чем годом ранее. Тот самый случай, когда человеческий фактор работает лучше любого хай-тека.





Новые решения Беларуси по охране границы