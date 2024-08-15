"Безумцы, они не знают что творят". Лукашенко прокомментировал запрет на въезд белорусских авто в Литву

"Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет", - заявил глава государства.