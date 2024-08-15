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"Безумцы, они не знают что творят". Лукашенко прокомментировал запрет на въезд белорусских авто в Литву
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" прокомментировалзапрет на въездлегковых автомобилей с белорусскими номерами в Литву, сообщает БЕЛТА.
"Безумцы. Я на вашем месте многие бы вопросы касаемо Литвы и не комментировал. Потому что они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. Ну что о них говорить. Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет", - заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, с экономической точки зрения в этом решении литовских властей есть даже плюсы. "Слава богу. Наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Беларуси и России. То же самое россияне. Деньги останутся здесь. Этот так называемый экономический туризм - это огромные средства, которые вывозились отсюда", - сказал он.
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