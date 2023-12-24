Биотехнологии, честная мелиорация и, конечно, цены! Главные итоги недели Президента Беларуси

Прошедшая неделя у главы государства была разноплановой по темам и по темпу далеко не предпраздничной. Переговоры с делегацией Московской области, совещание 19 декабря с серьезной критикой в адрес тех, кто занимается в Беларуси мелиорацией. Неочевидно для обычного человека, но те, кто заняты в сельском хозяйстве, знают, насколько это важно для страны.

Затронули и вопросы БНБК - биотехнологическая корпорация - флагманский проект страны, будут помогать со стратегией. Не говоря уже о совещании по ценам - это вопрос, который касается каждого. "Не замораживать или сдерживать", а регулировать - насколько это разные вещи, поговорим с Катериной Круталевич.

На мой взгляд, это самая народная тема, которая была на этой неделе у главы государства, потому что все мы ходим в магазин. На совещании были все, кто участвует в этой цепочке, профильные специалисты - и это не первый разговор. Около года назад начали говорить о ценах: и до производителей и до сетей было доведено, что на щелк они расти не могут. И обоснование из серии: "мы курицу разложили по пакетам, поэтому она дороже", не принимаются. Было и недовольство, и критика, и "все уйдут" и будет дефицит.





Президент так и скажет, что это вопрос справедливости по отношению к людям. К бюджетникам, например. Ходят в магазины учителя, наши врачи, наши спасатели - если так разобраться "кто эти люди, которые могут заплатить больше денег ни за что". Вот поэтому Президент говорит о справедливости в этой сфере, через день ему докладывают о ценах. И, несмотря на потерю голоса, вот это совещание цитата "откладывать было просто некуда".



"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - заявил белорусский лидер.



Александр Лукашенко пояснил на конкретном примере: "Вот у вас 3 % в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. И все. В первом квартале процент, во втором, в третьем… А в четвертом дефляция 0,1 %. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая понятная система".



Президент поручил еще раз вернуться к этому вопросу в Правительстве и подчеркнул, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли не должно заниматься согласованием всех этих цен. "Слушайте, так сколько в МАРТ человек надо будет держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в Правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи. От контролеров, депутатов до Премьер-министра. Если надо меня подключить - пожалуйста. Но вопрос должен быть решен", - потребовал он.



Чтобы не впадать в миф о том, что "в Беларуси жмут рынок", нужно просто знать, что ни в одной стране мира рынок сам себя не регулирует. Почему? Экономика на пальцах - если регулятора в виде государства нет - на рынке выживает сильнейший. Например, сеть. Она говорит производителям - мы курицу покупать будем по 3 рубля. Мы хотим за 4. Ответ: ну тогда продавайте сами. Этот же разговор может случиться в обратную сторону. Но все придет к одному. Сети монополизируются, то же самое может произойти с производителями, они просто сметают всю среднюю и маленькую альтернативу, заводы, магазины и т.д. И все. Мы с вами начинаем ходить в магазин, где покупателя будут выжимать по максимуму. То, что я описываю - это реалистичный исход, если рынок "отпустить" - мнение экономистов.





Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета: Во всех западных странах проходит жесткое регулирование цен и намного жестче, чем в Беларуси. Это касается не только стран Европейского союза, это касается стран, в которых достаточно высока доля государственного сектора (Франция, Германия, Австрия). В Японии жесткое регулирование цен, даже в США, где государственный сектор занимает не так много, как в вышеперечисленных странах - там тоже есть система регулирования цен. Поэтому продолжающая цепь решений по урегулированию цен в Республике Беларусь - абсолютно нормальная практика. С одной стороны, мы хотим защитить потребителя, который должен понимать, за что он платит. С другой стороны, мы должны защитить производителя - поэтому стоит вопрос о более сбалансированной системе повышения цен.

Это что касается цен. Если подводить промежуточный итог: при целевой инфляции не более 7-8 % в этом году прирост индекса потребительских цен прогнозируют на уровне примерно 5,5 %. Вместе с тем реальная зарплата белорусов увеличилась на 10 %. Вот результат регуляции наглядный. Это что касается цен. Если подводить промежуточный итог: при целевой инфляции не более 7-8 % в этом году прирост индекса потребительских цен прогнозируют на уровне примерно 5,5 %. Вместе с тем реальная зарплата белорусов увеличилась на 10 %. Вот результат регуляции наглядный.

Что касается еще одной темы, где, судя по всему, нужна дополнительная регуляция и будет теперь этим заниматься Комитет государственного контроля - мелиорация. 35 % всех сельхозугодий в Беларуси - мелиорированные земли. А 40 % территории нашей страны - это заболоченная и переувлажненная земля - цифры Академии наук. На том же Полесье - без мелиорации - работать не получится. Был план - увеличить объемы таких работ в несколько раз - Президент видит, что этого не происходит.



"Мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 млрд долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земельных ресурсов? Так у нас же простаивают как минимум полмиллиона гектар (больше даже) - то, что мы наметили по мелиорации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти", - отметил Александр Лукашенко.



Причем мелиорация не равно содержание существующих каналов в порядке - для этого не нужно ждать специалистов. Здесь вопрос в отношении по-хозяйски. Тот же подход должен быть и к технике.



"Все должно быть восстановлено и работать! - потребовал Президент. - Год назад я поручал провести инвентаризацию мелиоративной техники, принять все необходимые меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности. Когда будет результат?"

Александр Лукашенко поставил задачу руководству КГК, если в апреле не начнут работать эти все траншеекопатели, которые там должны быть на учете, - всех посадить. "Публично вас предупреждаю - сотни тысяч рублей в землю закопаны и разобраны! Еще раз подчеркиваю: легче восстановить и отремонтировать эту технику (дешевле будет), чем произвести новую. А если надо произвести десяток-полтора траншеекопателей - произведите. Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственные угодья серьезным образом, вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите деньги, которые отпущены на мелиорацию, перекинуть на вырубку кустарников. Кустарники будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия - культуртехнические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке", - подытожил глава Беларуси.



Президент сделал акцент, что касается критика не только правительства и профильных служб, но и губернаторов. Теперь процесс будет под контролем КГК. Что касается руководителей областей, на этой неделе Президент встретился с главой Московского региона - это первый наш торговый партнер в России. 9 млрд долларов за 10 месяцев, хаб товаров и услуг до Урала - все едет отсюда. Дилерство и торговля, по словам Александра Лукашенко, хорошо, но нужно двигаться в сторону совместных производств. 9 направлений стратегического сотрудничества - это и производство стройматериалов: смеси, цемент, бетон. Гарантия и обслуживание техники, медицинский туризм, аграрный сектор, кооперация на уровне академий наук. По всем предложениям - позитивный отклик. Партнеры понимают значимость укрепления связей.