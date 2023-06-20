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Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам вузов Беларуси
Благодарность Президента Беларуси объявлена преподавателям и студентам высших учебных заведений страны. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 20 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.
За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарности удостоены пять педагогов: заведующий кафедрой историко-культурного наследия Белорусского государственного университета культуры и искусств Дмитрий Герасименок, старший преподаватель кафедры физико-математических дисциплин и технического обеспечения производства и переработки продукции животноводства Гродненского государственного аграрного университета Владислав Журко, заведующий кафедрой теплогазообеспечения и вентиляции Брестского государственного технического университета Владимир Новосельцев, декан медико-диагностического факультета Гомельского государственного медицинского университета Ирина Назаренко, заведующий кафедрой технологии текстильных материалов Витебского государственного технологического университета Дмитрий Рыклин.
Благодарность Президента объявлена также группе студентов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 14 человек, удостоенных награды, - курсант четвертого курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь Михаил Вежновец, студентка четвертого курса факультета информационной безопасности Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Анастасия Козека, студент четвертого курса факультета экономики и права Барановичского государственного университета Илья Клименков и студентка пятого курса фармацевтического факультета Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анна Ефремова.
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