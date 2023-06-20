Благодарность Президента объявлена преподавателям и студентам вузов Беларуси

За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарности удостоены пять педагогов : заведующий кафедрой историко-культурного наследия Белорусского государственного университета культуры и искусств Дмитрий Герасименок , старший преподаватель кафедры физико-математических дисциплин и технического обеспечения производства и переработки продукции животноводства Гродненского государственного аграрного университета Владислав Журко , заведующий кафедрой теплогазообеспечения и вентиляции Брестского государственного технического университета Владимир Новосельцев , декан медико-диагностического факультета Гомельского государственного медицинского университета Ирина Назаренко , заведующий кафедрой технологии текстильных материалов Витебского государственного технологического университета Дмитрий Рыклин .

Благодарность Президента объявлена также группе студентов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. В числе 14 человек, удостоенных награды, - курсант четвертого курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь Михаил Вежновец, студентка четвертого курса факультета информационной безопасности Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Анастасия Козека, студент четвертого курса факультета экономики и права Барановичского государственного университета Илья Клименков и студентка пятого курса фармацевтического факультета Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анна Ефремова.