Более 130 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград

Государственных наград удостоены более 130 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий Указ № 354 подписал 9 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обеспечение законности и укрепление правопорядка, совершенствование налоговой системы, развитие агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, лесного хозяйства, машиностроения, нефтяной и химической промышленности, строительной, транспортной и металлургической отраслей, микроэлектроники, профсоюзного движения, охрану животного и растительного мира, отличные достижения в сферах торговли, образования, охраны здоровья, науки, культуры и спорта.

Так, главный тренер и спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова и Иван Литвинович награждены орденами Отечества I и II степеней соответственно. Спортсмен-инструктор и тренер-психолог национальной команды по прыжкам на батуте Виолетта Бордиловская и Ирина Конон, спортсмен-инструктор национальной команды по академической гребле Евгений Золотой, главный конструктор Минского автомобильного завода Александр Мышко и мастер производственного обучения Гомельского государственного аграрно-технического колледжа Татьяна Ярец удостоены ордена Почета.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" отмечены заслуги заместителя начальника управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Евгения Попова.

В числе награжденных медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" - вальщик леса Лопатичского лесничества Чаусского лесхоза Евгений Бельченко, лесник Дубойского лесничества Столинского лесхоза Василий Веренич.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". Среди них - заместитель министра энергетики Сергей Реентович, начальник водно-аналитического сектора центральной заводской лаборатории ОАО "Гродно Азот" Галина Обухович, бригадир производственной бригады в растениеводстве СПК "Сынковичи" Александр Володащик, тракторист-машинист РСКУП "Волковысское" Вячеслав Миклаш.

Профессору кафедры социальной политики и идеологии Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси Владимиру Мельнику, главному режиссеру Центра культуры "Витебск" Ирине Ковленой, директору Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Олегу Хмелькову и учителю русского языка и литературы средней школы № 11 Бреста Юрию Черневу присвоена медаль Франциска Скорины.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Ирина Грушова удостоена почетного звания "Заслуженный артист Республики Беларусь".

Звание заслуженного деятеля культуры Беларуси присвоено художественному руководителю заслуженного любительского коллектива Беларуси народного цирка имени Валерия Абеля Дворца культуры "Костюковка" Татьяне Абель, председателям Витебского и Гродненского областных отделений Союза писателей Беларуси Тамаре Гусаченко и Людмиле Кебич, а также руководителю заслуженного любительского коллектива Беларуси образцовой студии циркового искусства "Арена" Борису Кузнецову.

Заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский и главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Интегрированные микро- и наносистемы" Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Владимир Лабунов удостоены почетного звания "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь".

Директор гимназии № 51 Гомеля Александр Пахучий стал заслуженным работником образования Беларуси. Главному врачу городской клинической больницы № 4 Гродно Александру Сурову присвоено почетное звание "Заслуженный работник охраны здоровья Республики Беларусь", а директору СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадию Свидерскому и главному специалисту по экономическим вопросам Минского тракторного завода Валентину Чикунову - "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь".