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Более десяти человек из кадрового реестра Президента обзавелись новыми должностями
Атланты промышленности, регионы и даже Администрация белорусского лидера обрели свежий взгляд на работу. Новый мэр отныне у Витебска - Вадим Зарянкин. А вот Дмитрий Соколов возглавил Минский завод холодильников.
Впрочем, остановимся более детально на нескольких назначениях. Новый посол Беларуси в столь важном для нас - и политически, и экономически, да и просто по-человечески - Китае. Николай Снопков. Последние шесть лет занимал пост заместителя главы Администрации Президента. Побывал и министром экономики. Опытный управленец поедет в Китай, но вникать долго в суть не придется: именно отношения с Поднебесной и курировал Николай Снопков последние годы. И как отметит Президент, потеря для госаппарата и важное усиление на восточном рубеже.
Чего уж греха таить, вакантная должность - пост важный и высокий. Оттого и перешел Валерию Бельскому. Новый замглавы политического штаба страны возглавлял Институт экономики Академии наук, т.е. не только умеет считать деньги, но и понимает их самую суть, что наверняка пригодится. Доктор экономических наук, автор более 250 научных работ и выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии. Кстати, закончил на два года позже, чем предшественник, - в 1993 году.
О промышленниках наших тоже замолвим мы слово. Алексей Римашевский - новый генеральный директор МЗКТ. И это назначение - пример социального лифта. Ранее он занимал должность заместителя главного инженера по подготовке производства. Кстати, сразу же новоиспеченный глава лица военпрома обозначил приоритет: завод колесных тягачей намерен завоевывать новые рынки сбыта. Цель амбициозная, но ведь и предприятие мощное. Есть и дополнительный стимул у Алексея Римашевского: Президент назвал МЗКТ одним из своих любимых промышленных гигантов.
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