ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Болгария отмечает День освобождения

Болгария отмечает День освобождения

Болгария отмечает национальный праздник - День освобождения. С праздником народ этой страны поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил: история отношений между Минском и Софией насчитывает не одно десятилетие. Основанные на доверии традиционно дружественные и партнерские контакты долгие годы успешно укреплялись, способствовали процветанию наших государств.

Белорусский лидер выразил уверенность, что духовная близость, симпатия и уважение между белорусским и болгарским народами со временем помогут возобновить конструктивное сотрудничество наших стран, в первую очередь в торговой и гуманитарной сферах. Минск к этому готов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все