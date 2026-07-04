Большая командировка Президента - главные заявления на высшем уровне и ключевые результаты

Беларусь существенно усиливает свое присутствие в Восточной и Юго-Восточной Азии. Новые договоренности на высшем политическом уровне укрепят экономику, дадут новые рабочие места и увеличат белорусский экспорт.

На протяжении недели Александр Лукашенко был за границей. После визита в Россию белорусский лидер посетил Китай, Индонезию, Мьянму. Конечно, по классике такая продолжительная командировка сопровождалась массой конспирологических версий - от "ультиматумов Путина" до "специфической поддержки друга Си". Но как гласит восточная пословица: караван идет, собаки лают.

Регион Юго-Восточной Азии превышает 700 млн человек. Добавим еще китайский рынок с его полуторамиллиардным населением - все это огромнейший хаб для наших товаров и компетенций. Туда идем с безупречной репутацией и опорой на наших стратегических партнеров.

25 тыс. км в воздухе - суммарно сутки в полете. 4 страны: из России в Китай, оттуда в Индонезию и потом в Мьянму.

Длительная командировка нашего Президента еще до начала наделала много шума. Из-за того что заранее не было конкретики по посещаемым странам, как обычно, у некоторых разыгралась фантазия. "Пропал". "Сбежал" и все в таком духе. Такая работа у Президента за рубежом: не видеть ничего, кроме залов, где проходят переговоры. И сразу на борт - перелет в новую страну. Свои и так узнают о результатах. А какое-то время не отвечать на фейки - тоже проверка. Хотя не исключаем, что Александр Лукашенко еще прокомментирует.

Наш Президент договорился. Кто хотел на Бали, теперь можно будет без виз. А если в столицу Индонезии, то прямым рейсом. А чтобы было на что купить билеты и прочее, наш Президент обсуждал новые возможности для наших предприятий и экспортеров.

Большое будущее ждет одаренных студентов, которые показывают серьезные результаты по химии и биологии. Будут еще наборы по белорусско-китайской программе по специальности "биотехнология".

В Мьянме открывается белорусское посольство, в стране, где ждут наши продукты, товары и технологии.

Большая командировка Президента Беларуси принесла очень солидные результаты.

Рабочий визит Лукашенко в Китай

Сначала из России наш Президент полетел в Китай.

"Как к себе домой", - сказал Александр Лукашенко.

Учитывая интенсивность контактов и уровень отношений, страны близки как никогда. У нас одинаковые взгляды на мироустройство, мы работаем совместно без ограничений.

По всем показателям (торговля, инвестиции, экспорт) Китай - второй наш союзник после России.

Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. "Это то, о чем мы с Вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. "Мы готовы в этом плане действовать", - заверил он.

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. "Я благодарен Вам за то, что Вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами".

"По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем".

"Мы с Вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я Вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше", - добавил Президент.

Си Цзиньпин: Отношения Беларуси и Китая находятся на историческом пике

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"Мне очень приятно вновь принимать Вас, мой дорогой друг. Я очень рад Вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем объемный диалог по самым разным вопросам. Китай и Беларусь - железные друзья. Отношения наших стран выдержали все испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с Вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно дает новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Я прихожу к выводу, что нынешние белорусско-китайские отношения переживают исторический пик".

Работа с Китаем в цифрах

На данный момент товарооборот между странами составляет почти 9 млрд долларов. Еще плюс 3 млрд - это услуги. Экспорт удвоился, как и прямые инвестиции. 2026-й и следующий год объявлены годами промышленной кооперации. Ставку делают и на прямое сотрудничество между регионами.

Кстати, во время первого Белорусско-китайского форума регионов подписаны контракты на сумму инвестиций около 1 млрд долларов.

Дмитрий Мосяков, доктор исторических наук, завцентром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН:

"Александр Лукашенко начал выстраивать самостоятельные отношения с Китаем еще чуть ли не в конце 90-х - начале 2000-х годов. Уже тогда он встречался с Цзян Цзэминь, потом с Ху Цзиньтао, потом приезжал мэр Пекина в Минск. То есть история отношений Беларуси и Китая - это не история отношений только Си Цзиньпина и Александра Лукашенко, это очень длительная история отношений взаимного сотрудничества. Выясняется, что у Китая и Беларуси существуют общие взгляды на целый ряд международных проблем. Беларусь выступает как последовательный союзник и поддерживает и китайские инициативы, и китайские различные действия на международной арене. В свою очередь Китай поддерживает Беларусь, потому что видит в ней страну идейно близкую, которая имеет общий взгляд на международные проблемы или очень близкие подходы, такие же, как и в Пекине. И это очень дорого, это очень важно, потому что в Пекине ценят страны, которые имеют общие подходы к ключевым международным проблемам".

Официальный визит Лукашенко в Индонезию

Из Китая с официальным визитом в Индонезию. Это буквально был прием на самом высоком уровне. Борт № 1 подлетал к Джакарте в сопровождении истребителей военно-воздушных сил Индонезии.

А во время личной встречи лидер этой страны показал всему миру, как настроен работать с Беларусью.

Приветствие и почести нашему лидеру подчеркивают огромное уважение. Политики договорились о безвизе, запуске прямых авиарейсов, открытии посольства. Утверждена дорожная карта на 5 лет и подписано 7 ключевых соглашений. Часть из них позволит увеличить товарооборот до полумиллиарда долларов.

Потенциал сотрудничества Минска и Джакарты

"Я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе наших министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами (президентом Индонезии и мной) год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит абсолютно плановый, - подчеркнул глава белорусского государства. - Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали".

Прабово Субианто: Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии

Прабово Субианто, Президент Индонезии:

"Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, что постоянно изменяется. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран".

Белорусские калийные удобрения для Юго-Восточной Азии

Индонезия крайне заинтересована в белорусских калийных удобрениях. Как и в Мьянме, Джакарта делает большую ставку на аграрный сектор, чтобы обеспечить продовольственную безопасность многомиллионного населения.

Сама Индонезия экспортер того, что нужно и Беларуси - пальмовое масло, рыба, рис, каучук, кофе, электрооборудование.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Политика Александра Лукашенко по выстраиванию торговых отношений со странами Восточной Азии является рациональной, необходимой, по сути, как и в случае с Россией, единственно возможной в настоящий момент, потому что мы можем торговать на Востоке спокойно. Там мы можем не опасаться внезапных санкций, внезапных обвинений, что вы нам больше не нравитесь, мы запрещаем вам продавать то, это, покупать у нас что-то. Там можно выстраивать те экономические связи, которые позволят поддержать промышленность, сельское хозяйство, образование, рабочие места. И курс на довольно тесный контакт с Китаем, со странами Восточной Азии, Юго-Восточной Азии даже, эта политика, которой придерживается Минск, она является важной опорой в экономическом развитии".

Рабочий визит в Мьянму

Мьянма стала финальной точкой президентской командировки. Почти 55-миллионное государство достаточно долгое время было британской колонией. Интересовало оно колониалистов из-за природных богатств: нефти, газа, сапфиров и нефритов.

После обретения независимости ресурсы все-таки остались, но остро стоял вопрос технологического развития. В этом плане Беларусь заняла партнерское место по многим направлениям: фармацевтика, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. В Мьянме сразу были заинтересованы в белорусских продуктах, тракторах и лекарствах.

Задача - расширять отношения

"Мы должны выстроить с Вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона, - сказал глава белорусского государства. - Основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы с Вами не дружим против кого-то. Мы дружим с Вами и развиваем отношения во благо наших народов".

Мин Аун Хлайн, Президент Мьянмы:

"Прежде всего я хочу от всей души поприветствовать Вас в нашей стране и поблагодарить Вас, что Вы нашли время приехать к нам после России, Китая и Индонезии. И это доказательство Вашего личного отношения к нам. Это имеет большое значение. Важно расширять отношения не только по линии руководства двух стран, но также между парламентами и людьми".

У главы Мьянмы Мин Аун Хлайна о Беларуси впечатление складывалось в том числе во время недавних визитов - в прошлом году у нас он был дважды, будучи в должности премьер-министра. В марте - с официальным визитом, в июне - на полях саммита ЕАЭС. Как сегодня уже сложившиеся договоренности отрабатывают в реальном секторе экономики, видно на примерках поставок белорусских продуктов и работы дипломатических служб.

Юрий Тавровский, востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития:

"Мьянма - это просто кладовая каких-то природных богатств, которые могут заинтересовать белорусские фирмы. Надо узнавать, надо налаживать, надо ездить. В общем, честь и хвала Александру Лукашенко, что он отправился в такое дальнее, кругоазиатское путешествие. И я думаю, что, вернувшись, он принесет новую информацию, новые связи, новые горизонты. И от этого международное положение Беларуси только укрепится".

"Беларусь стала важным игроком, важным не только посредником в важнейших делах, типа украинского кризиса, Беларусь играет самостоятельную роль, которую все уважают в Европе. Теперь Беларусь сможет заявить о себе в Азии. Это укрепляет ее международную позицию", - добавил Юрий Тавровский.

Восточная и Юго-Восточная Азия переходит от ассоциаций о "дешевой рабочей силе" к модели "инноваций и региональной кооперации". Беларусь готова предложить и прямую торговлю, и технологии, и создание совместных производств. Самое главное - все это на равноправных партнерских условиях.