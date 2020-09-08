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Большое интервью российским журналистам дал сегодня Александр Лукашенко
На горячие темы - с первым лицом страны. Большое интервью российским журналистам дал сегодня Александр Лукашенко. Во Дворец Независимости к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Темы вопросов самые разные и, понятно, многие касаются политики, развития Беларуси на новом витке современной истории. Откровенно и на самые острые вопросы отвечая официально и в неформальном общении за кадром.
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