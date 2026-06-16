Большой разговор на уровне Президента о развитии белорусского спорта: управление, кадры и контроль

Большой разговор о развитии белорусского спорта состоялся 16 июня во Дворце Независимости. Это попытка разобраться, что происходит на данный момент, и понять, куда двигаться дальше. Разговор шел не только про игровые виды спорта. На примере конкретной команды "Динамо-Минск" также обсудили существующие проблемы и стратегию дальнейших действий в хоккее. И Президент, и страна ждут результатов. А они и в этом, и в любом виде спорта - момент идеологический. Победы и хорошие результаты сплачивают общество и повышают имидж страны.

Ситуация в белорусском спорте

Совещание по спорту и силовой состав участников - это на первый взгляд настораживает. Но вводим в контекст: у руководителей наших силовых ведомств в нагрузку спортивные должности. Министр Кубраков к тому же глава наблюдательного совета БФСО "Динамо". Полковник милиции Балаба - там же председатель центрального совета.

Изначально шли на разговор к Президенту, чтобы детально разобраться в ситуации с хоккеем. Но глава государства смотрит глобально. Волнует все. И правительство, и АП предлагали Александру Лукашенко "хоккейные тезисы" в жесткой тональности. Но как бы ни критиковали минское "Динамо", прошлый сезон был лучшим за всю историю.

Лукашенко о состоянии дел в отечественном спорте: нужен результат!

"Я понимаю вас как чиновников - вы не совсем вникли в ситуацию, вы начали вразнобой давать какие-то оценки и что-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь, - сказал Президент. - Вы неправильно поняли мои подходы к спорту и в данном случае к главной команде, которая хоть как-то засветилась в этом. Безнадежно. Двигаться надо дальше. И подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение".

Прошлый сезон для "Динамо-Минск" был лучшим в истории клуба

В прошлом сезоне "Динамо-Минск" стал вторым в Западной конференции и дошел до четверть финала Кубка Гагарина. В общей таблице заняли 5 место среди 22 команд.

Лукашенко: Хоккейное "Динамо-Минск" - важный идеологический проект, его надо развивать

"Минское "Динамо" в хоккее, давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определили. Это - главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников. Команда играла в чемпионате, играла неплохо - со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам идеология на конкретном факте - команда стала главным идеологическим проектом, особенно в Минске, - заявил белорусский лидер. - Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать. Что прогресс у команды налицо - это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь и что обещали, - это факт".

Да, в целом ожидания болельщиков минское "Динамо" не оправдало - в 1/4 Кубка Гагарина провалились. Но, как говорится, есть с чем сравнить.

Лукашенко об отечественном футболе: пока не на что смотреть

Александр Лукашенко пояснил, почему в данном случае вопросы спортивной отрасли он решил рассмотреть именно на примере хоккея. Дело здесь не в личных пристрастиях, а как раз в спортивных результатах. "Уже Президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть", - отметил глава государства.

"Ну да, Буркина-Фасо - неплохая команда. Мы вроде бы 2:0 вели. А потом на финише - как обычно. О чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав (хотя не могу сказать, что они плохо начали) во главе с Ганчаренко не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства при этом подчеркнул, что никто, включая профильного министра, его не может упрекнуть в том, что он не уделяет внимания футболу: "У нас же "уделял внимание" - это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска министра (речь о главе МВД Иване Кубракове, который также занимает пост председателя наблюдательного совета БФСО "Динамо" - прим. ред.) и денег. И что, лучше играть стали? В кубках отличились, еще где-то?"

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7038de1-a177-4d4c-8c26-9103d5e669c1/conversions/8acb23e7-2d61-423e-83fc-f8cdf26ae402-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7038de1-a177-4d4c-8c26-9103d5e669c1/conversions/8acb23e7-2d61-423e-83fc-f8cdf26ae402-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7038de1-a177-4d4c-8c26-9103d5e669c1/conversions/8acb23e7-2d61-423e-83fc-f8cdf26ae402-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7038de1-a177-4d4c-8c26-9103d5e669c1/conversions/8acb23e7-2d61-423e-83fc-f8cdf26ae402-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр спорта свой доклад начал с козырей, говоря об успехах батутистов, женщин-борцов, гимнасток, байдарочников и гребцов на чемпионатах мира и Европы. Но Президент слишком глубоко погружен в ситуацию. И за отдельными победами точно не получится замаскировать ворох системных проблем.

Глава государства продолжил: "Сбои бывают везде. Но надо двигаться вперед".

Александр Лукашенко при этом обратил внимание, что Федерация хоккея не занимается основной командой да и в целом ее не видно.

Александр Лукашенко напомнил о необходимости слаженной совместной работы "тройки" в составе отвечающего за спортивную сферу вице-премьера, руководителя НОК и профильного министра. "Втроем - это коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще?" - заметил он.

"Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, - это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена (у нас школы были неплохие), гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды… Легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что завтра гребцы "забегут под волну", - сказал глава государства.

Он также заметил, что игра в одной хоккейной команде с Президентом не отменяет требований к результатам работы на непосредственно занимаемом посту: "Игра с Артемом Каркоцким в одной команде (хоккейная команда Президента Беларуси - прим. ред.) у тренера Баскова - это, ребята, одно. И Басков (председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Басков - прим. ред.) с Артемом знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе - результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб "Динамо", я не увидел".

Управление, кадры, контроль, системные подходы для спорта

На примере хоккея и конкретной команды расклад для других видов - как работать и в целом выстраивать систему управления, чтобы потом было не стыдно ни перед Президентом, который поддерживал всячески, ни перед болельщиками.

И должен сказать нашему министру спорта: Сергей Михайлович, если Вы хотите работать (человек Вы хороший, я Вас давно знаю), давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Не мне - государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было - катайтесь. Стадиона конькобежного не было - бегайте, тренируйтесь. Давайте результат".

Аналогичная задача стоит и перед уже упомянутой "тройкой" в руководстве спортом: "Ваша задача, Наталья Владимировна (вице-премьер Наталья Петкевич - прим. ред.), и "тройки" - результат. Организуйте, систему выстройте и пусть работают. А вы только смотрите: есть результат, нет результата".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/524cd457-7739-49a2-bfde-8d6282762e38/conversions/5865fcb6-18fc-4d3a-b258-0be1d8ca2c82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/524cd457-7739-49a2-bfde-8d6282762e38/conversions/5865fcb6-18fc-4d3a-b258-0be1d8ca2c82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/524cd457-7739-49a2-bfde-8d6282762e38/conversions/5865fcb6-18fc-4d3a-b258-0be1d8ca2c82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/524cd457-7739-49a2-bfde-8d6282762e38/conversions/5865fcb6-18fc-4d3a-b258-0be1d8ca2c82-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко еще раз заявил о важности системного подхода: "Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте, и особенно в хоккее, в клубе "Динамо" никаких отступлений не будет.

"Динамо-Минск" осталось без главного тренера

Какие вообще новости в "Динамо-Минск"?! Во-первых, клуб остался без главного тренера. Дмитрий Квартальнов покинул минское "Динамо" и сборную Беларуси, перейдя в ярославский "Локомотив".

Александр Лукашенко также упомянул работу бывшего главного тренера "Динамо-Минск" Дмитрия Квартальнова: "Я не знаю, какой там тренер Дмитрий Квартальнов. Плохого ничего не могу о нем сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. А она провалилась".

Президент признает, что казанский "Ак Барс" действительно сильная команда, но обратил внимание, что в последней игре минским "зубрам" забрасывали почти "мусорные" шайбы. "Значит, с этой командой можно было играть. Но не сыграли. Последний матч в Минск не привезли. Не зацепились за свою игру. Играли безвольно. Говорю как человек, немножко разбирающийся в хоккее. Поэтому не надо стенать, что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый толковый тренер, о чем было сказано и председателю наблюдательного совета, и Артем это знает прекрасно. Нужен крепкий авторитетный тренер".

Лукашенко: Надо делать ставку на отечественных хоккеистов

Есть вопросы по составу команды. Большинство - иностранцы. Смит останется в клубе на 3 года, подписан новый контракт с канадским защитником. Возвратился форвард Крис Тирни, но команду покинул ветеран Вадим Шипачев. На носу новый сезон КХЛ, а ключевые решения в системе управления пока не приняты.

"Где наши 23-25-летние? Женя (государственный тренер национальной команды по хоккею с шайбой Евгений Ворсин - прим. ред.), где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды - импортные? У вас что, лишние деньги платить американцам, россиянам и другим? Это же вы не учитываете, что в российском хоккее 5 человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев (из других стран, кроме России - прим. ред.). Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом?" - поставил вопрос глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что спрашивал у одного из тренеров про подходы к подготовке в межсезонный период по аналогии с методикой выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова. Глава государства тогда поинтересовался, почему так не делают сейчас. "Он откровенно говорит: "А наши не выдержат этого", - передал подробности разговора Президент.

"Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половина межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Они на "земле" должны быть подготовлены к сезону. А вы не готовы. Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где - отдыхаете", - заметил белорусский лидер.

На должность главного тренера клуба "Динамо-Минск" ищут кандидатуру. Переговоры идут прямо сейчас. И, конечно, есть ряд принципиальных условий.

Дмитрий Басков, председатель наблюдательного совета ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e04a401-496e-4ebd-9b9d-d92ba95c325a/conversions/b78a5b96-1831-49b1-903d-a3661ef3b1d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e04a401-496e-4ebd-9b9d-d92ba95c325a/conversions/b78a5b96-1831-49b1-903d-a3661ef3b1d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e04a401-496e-4ebd-9b9d-d92ba95c325a/conversions/b78a5b96-1831-49b1-903d-a3661ef3b1d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e04a401-496e-4ebd-9b9d-d92ba95c325a/conversions/b78a5b96-1831-49b1-903d-a3661ef3b1d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Басков, председатель наблюдательного совета ЗАО "Хоккейный клуб "Динамо-Минск":

"Мы уже на протяжении двух недель ведем со всеми предполагаемыми кандидатами на должность и роль главного тренера. У нас есть объективно один тренер, на котором мы делаем свой акцент. Он как раз только недавно закончил розыгрыш Кубка Стэнли. И буквально на днях мы уже должны определиться, станет ли он новым главным тренером хоккейного клуба "Динамо-Минск".

Надо отметить, что никто сегодня не говорил о каких-то скидках на внешние обстоятельства. МОК снимает санкции с наших спортсменов и ожидаем дальнейших шагов в этом плане и для хоккея. В стране в любое время всей отрасли и спортсменам уделялось внимание, продолжается всяческая поддержка. Просили базу - построили лучшие площадки. Они даже визуально выглядят как дворцы, не говоря уже о финансовой поддержке.

В минском "Динамо" такие зарплаты, что некоторым могут только сниться. Бонусы, призовые. Логично, что и Президент, и белорусы ждут другой отдачи.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Сегодняшнее совещание особенно актуально, хотя темой был заявлен хоккей, глава государства его масштабировал. В том числе потому, что сегодня наконец-то снимаются ограничения по допуску наших спортсменов, наших спортивных команд на мировую арену. Уже отговорок о том, что нас куда-то не пускают и соревновательного процесса нет, их нет. Поэтому команда вся и вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам".

"Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба "Динамо" Президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов. И это очень значимо, - подчеркнула Наталья Петкевич. – Благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившее всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон? И в хоккей, и в целом в других видах спорта, и в частности, с хоккейным клубом "Динамо"».

Практически ни одно совещание у главы государства не обходится без присутствия главы Комитета госконтроля. По поручению Александра Лукашенко комплексная проверка прошла и в минском "Динамо".

Президент рассказал, что Комитету госконтроля было поручено провести проверку в хоккейном клубе "Динамо-Минск". Но не для того, чтобы "поставили в позу там всех и головы поотворачивали", а чтобы разобраться, что там происходит. "Докладывают не очень приглядную картину", - заметил белорусский лидер.

"Вопрос не в том, чтобы кого-то наказать, спросить. Хотя недостатков хватает. А вопрос в том, как двигаться дальше, как не потерять то, что есть", - заявил глава государства на примере "Динамо-Минск".

Президент поручил продолжить проверку в хоккейном "Динамо-Минск"

Действительно на закрытой части совещания (как рассказали участники) разговор был очень принципиальный. К услышанному от председателя КГК глава государства отнесся очень жестко. Отсюда и поручение - проверку продолжить. Народные команды должны быть народными во всем, как раз не отрываясь от народа и считая бюджетные деньги.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fa486de-9c46-4e26-804b-ea833500fb5c/conversions/1a9a8ead-52ae-4c64-bb5c-09024720b465-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fa486de-9c46-4e26-804b-ea833500fb5c/conversions/1a9a8ead-52ae-4c64-bb5c-09024720b465-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fa486de-9c46-4e26-804b-ea833500fb5c/conversions/1a9a8ead-52ae-4c64-bb5c-09024720b465-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fa486de-9c46-4e26-804b-ea833500fb5c/conversions/1a9a8ead-52ae-4c64-bb5c-09024720b465-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель Комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба "Динамо". Вы знаете, что все хозяйственные субъекты, а это закрытое акционерное общество, подлежат проверке. Поэтому в результате проверки был выявлен ряд серьезных нарушений. Учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание, было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки спорта, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные со спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей".

Минское "Динамо" начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с "Торпедо" 7 сентября

Сейчас наши атлеты по многим видам спорта начинают активную подготовку к чемпионатам мира. На стыке августа и сентября будет горячая пора для гимнасток, пловцов, прыгунов на батуте, борцов и гребцов. Во многих дисциплинах грядущие планетарные форумы станут первой возможностью для завоевания лицензий на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Минское "Динамо" начнет новый сезон КХЛ домашним матчем с "Торпедо" 7 сентября.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990b66df-c0ab-499c-a7e1-e1a903ac9901/conversions/e7c73bd0-aacb-4dc5-bab2-4b26a3d53f83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990b66df-c0ab-499c-a7e1-e1a903ac9901/conversions/e7c73bd0-aacb-4dc5-bab2-4b26a3d53f83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990b66df-c0ab-499c-a7e1-e1a903ac9901/conversions/e7c73bd0-aacb-4dc5-bab2-4b26a3d53f83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990b66df-c0ab-499c-a7e1-e1a903ac9901/conversions/e7c73bd0-aacb-4dc5-bab2-4b26a3d53f83-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"В хоккее мы понимаем, что произошло. Футбол. К сожалению, мы проводим свой чемпионат. В российском чемпионате не участвуем, только на уровне товарищеских матчей. Волейбол. Достаточное количество наших перспективных, хороших волейболистов играют в российском чемпионате. И клуб, и "Минчанка" в том числе участвовала в российском чемпионате. Поэтому перспективы роста, развития и клубных, и игровых видов спорта в Республике Беларусь есть".