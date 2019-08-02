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Большой блок экономических вопросов обсудили во Дворце Независимости
Принципиальный разговор о макропоказателях развития страны и глобальных финансах еще впереди - он запланирован на середину августа. Сегодня точечно прошлись по самым актуальным темам. Это, например, белорусско-российская повестка: Президент поручил правительству ускорить согласование программы действий по углублению интеграции. Не только с Россией, но и с Евросозом нужно активизировать работу по решению визовых вопросов. Упрощения в этой сфере на пользу межгосударственным контактам. Кстати, с учетом позитивного эффекта белорусского безвиза принято решение расширить такие безвизовые зоны в Гродненской и Брестской областях. Обсуждали ход крупных инвестпроектов в деревообработке. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат будет полностью введен в строй во втором полугодии - "железобетонные" гарантии дает правительство. На контроле и уборочная кампания. Глава государства заслушал доклад, как идет жатва. Все подробности знает наш обозреватель Наталья Бреус.
Тактика и стратегия действий в экономической сфере определена. Но жизнь периодически подкидывает вопросы. Порой такие, что нужно оперативно принимать решения. Именно поэтому без всякой бюрократии Президент ввел в практику регулярные встречи с руководством Совмина. Чтобы выход на разрешение серьезных вопросов не откладывался в долгий ящик.
Такой формат работы прижился. Даже по составу участников - а здесь и руководство Совмина, высшие должностные лица, главы силовых ведомств, министры экономического блока - заметно, что темы обсуждают очень разные. Но все они, так или иначе, в итоге влияют на главное - экономический рост и благосостояние людей.
Если говорить об экономике, то не секрет, что белорусская тесно связана с российской. Впрочем, и жители наших стран переплетены тысячами нитей. Буквально 2 недели назад лишний раз в этом можно было убедиться на Форуме регионов.
К 20-летию Союзного государства - поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению
С Евросозом нужно активизировать работу по решению визовых вопросов
В основном приезжают из ближнего зарубежья: Польши, Германии, Литвы. В топе самых популярных достопримечательностей - Брестская крепость и Беловежская пуща. Как отмечают сотрудники турфирм, иностранцев все чаще начинает интересовать гастрономический и медицинский туризм.
Президент поручилдоработать и внести указы по инвестпроектам в Администрацию Президента в течение августа
Что касается внутрибелорусских тем. Тут не до отдыха - нужно работать. Обсуждали, как движутся крупные инвестпроекты по деревообработке в Добруше и Шклове. Резюме Главы государства: доработать и внести указы по ним в Администрацию Президента в течение августа.
На контроле держит Александр Лукашенко и ход уборочной кампании. Профильный вице-премьер рассказал, как движется жатва. Больше половины уже убрано. В целом результаты гораздо лучше прошлогодних. Президент видит, что не все районы идут ровно. Вносит коррективы погода. Да и человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. Но еще есть время внести корректировки и по оргвопросам, и по топливу, чтобы быть с хлебом. Нынешняя встреча - разбор накопившихся вопросов. Принципиальный разговор о макропоказателях развития страны и глобальных финансах еще впереди.
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