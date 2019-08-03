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Большой блок экономических вопросов обсуждали накануне во Дворце Независимости
Спектр вопросов широкий, точечно прошлись по самым актуальным темам. Без внимания не осталась белорусско-российская повестка. Президент поручил правительству ускорить согласование программы действий по углублению интеграции. Дорожные карты должны быть готовы в ноябре. Не только с Россией, но и с Евросозом нужно активизировать работу по решению визовых вопросов. В ближайшее время МИД внесет свои предложения Главе государства. Приняты решения и по безвизу, для тех, кто приезжает в нашу страну. Так, Александр Лукашенко поддержал предложение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях. Указ уже подписан. Обсуждали ход крупных инвестпроектов в деревообработке. Один из них - запуск производства на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Президента заверили, предприятие будет введено в срок, т.е. во втором полугодии. Среди других проектов заводы в Добруше и Шклове. Их Глава государства поручил доработать и внести окончательный вариант документов в течение месяца. На постоянном контроле у Президента и ход жатвы. Александр Лукашенко дал соответствующие поручения, чтобы уборочная кампания прошла в срок.
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