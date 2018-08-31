Большой кадровый день во Дворце Независимости

Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников внешнего вектора белорусской политики.

Максим Ермолович сделал шаг наверх в структуре Минфина: экс первый заместитель теперь занимает должность министра финансов. Ровно такое же передвижение и в Министерстве энергетики, которым теперь руководит Виктор Каранкевич. После назначения Игоря Ляшенко вице-премьером образовалась вакансия председателя Белнефтехима. На эту должность Глава государства согласовал Андрея Рыбакова. И для него это тоже поступательное движение вверх по вертикали концерна. В разговоре с новыми руководителями Президент рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.

Также кадровые перестановки коснулись вертикали исполнительной власти и некоторых предприятий. Традиционно Александр Лукашенко лично встречается и беседует с новыми председателями райисполкомов. Гомельский район теперь курирует Елена Алексина. Она перешла на должность из депутатского корпуса. Юрий Горлов теперь руководит Молодечненским районом, а освободившуюся вакансию в Столбцах занял Денис Колесень. Председателем Быховского райисполкома стал Дмитрий Мартинович, за Климовичский район отвечает Леонид Засемчук. Новые лица и на ключевых промышленных предприятиях страны. Минский моторный завод возглавил Александр Рогожник, а Брестский электроламповый - Ирина Зарембовская. Здесь один из основных акцентов Александра Лукашенко касался работы с людьми и дисциплины в самом широком, государственном понимании.