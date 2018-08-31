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Большой кадровый день во Дворце Независимости
Глава государства согласовал и назначил руководителей министерств, важнейших госорганизаций, местных органов власти, а также дипломатических работников внешнего вектора белорусской политики.
Максим Ермолович сделал шаг наверх в структуре Минфина: экс первый заместитель теперь занимает должность министра финансов. Ровно такое же передвижение и в Министерстве энергетики, которым теперь руководит Виктор Каранкевич. После назначения Игоря Ляшенко вице-премьером образовалась вакансия председателя Белнефтехима. На эту должность Глава государства согласовал Андрея Рыбакова. И для него это тоже поступательное движение вверх по вертикали концерна. В разговоре с новыми руководителями Президент рассказал о своих подходах при назначении высоких должностных лиц.
Также кадровые перестановки коснулись вертикали исполнительной власти и некоторых предприятий. Традиционно Александр Лукашенко лично встречается и беседует с новыми председателями райисполкомов. Гомельский район теперь курирует Елена Алексина. Она перешла на должность из депутатского корпуса. Юрий Горлов теперь руководит Молодечненским районом, а освободившуюся вакансию в Столбцах занял Денис Колесень. Председателем Быховского райисполкома стал Дмитрий Мартинович, за Климовичский район отвечает Леонид Засемчук. Новые лица и на ключевых промышленных предприятиях страны. Минский моторный завод возглавил Александр Рогожник, а Брестский электроламповый - Ирина Зарембовская. Здесь один из основных акцентов Александра Лукашенко касался работы с людьми и дисциплины в самом широком, государственном понимании.
Также сегодня Президент дал согласие на назначение Ивана Ребковца заместителем министра транспорта и коммуникаций. В этом же министерстве новый директор департамента по авиации - Артем Сикорский. Дмитрий Мирончик теперь посол Беларуси в Швеции и Норвегии по совместительству. Владимир Астапенко будет представлять нашу страну в Парагвае и Перу. Игорь Бондарев теперь генеральный консул в Дубае. Пополнение и в рядах членов облисполкомов. Сергей Гладышев будет работать в Бресте, Александр Неверовский и Павел Михалюк - в Гродно, Александр Терехов - в Могилеве.
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