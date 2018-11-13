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Большой кадровый день во Дворце Независимости

Сегодня стали известны имена новых руководителей местных органов власти, важнейших организаций, органов госуправления, высших учебных заведений и дипломатических представительств.

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