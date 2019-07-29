Кадровый день во Дворце Независимости. Новые руководители назначены на ключевые и ответственные посты

Сегодня большой кадровый день во Дворце Независимости. Сразу несколько новых руководителей назначены на ключевые и ответственные посты. Гомельскую область, к примеру, отныне возглавляет Геннадий Соловей. Человек, что называется, от земли. Хорошо знает аграрную сферу. Последнее время работал в должности первого зампреда облисполкома. В регионе не все просто, придется сконцентрироваться на решении проблемных моментов. Об этом шел разговор и во время недавней президентской инспекции.



В целом сегодняшний кадровый понедельник стал хорошей возможностью остановиться на важных темах развития регионов, промышленности, АПК. Глава государства согласовал назначения более десятка председателей райисполкомов, что позволит укрепить вертикаль. В разговоре с ними акцент на нюансы работы в каждом районе, текущей обстановке, трудностях периода активных сельхозработ.



Уборочная остается для всех горячей темой. На полях страны урожай в 9 с половиной миллионов тонн, убрать его надо качественно. Плюс ко всему совсем скоро и важное политическое событие - парламентская кампания. А это настоящий экзамен для власти на местах. Главное для новых руководителей - не принимать необдуманных решений по отношению к людям. Отдельное поручение Президента - обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. Почему в зоне внимания власти именно эти вопросы, расскажет Ольга Макей.





Дожидаясь собеседования, новые руководители рассматривают выставку

На сайте Министерства сельского хозяйства информация о ходе уборочной обновляется каждое утро. Для аграриев сейчас это самые важные сводки, а для журналистов это полезный аналитический материал. Сегодня в закромах почти 2 миллиона 800 тысяч тонн. В этот день в прошлом году было на миллион меньше. Темпы набрали. Неделю назад во время селекторного совещания Президент четко обозначил: "С полей должны взять 9 с половиной миллионов тонн". Забегая вперед, скажем, что сегодня Александр Лукашенко в деталях объяснил, почему именно эта цифра.

Дожидаясь собеседования, новые руководители рассматривают выставку. Среди белорусских пейзажей взгляд цепляет все же работающий трактор. И хотя повод для визита во Дворец Независимости - кадровые назначения, важнейшей темой остается уборочная. У кого какая урожайность? Где в планы вмешалась погода? Такие темы нынче в кулуарах.

Смена руководителей в райцентрах в разгар агрокампании - своеобразное усиление на местах.

Его получают сразу 4 области. В Витебской это два района: Глубокский и Шумилинский. В Гомельской - Житковичский и Кормянский. В центральном регионе новые председатели сразу трех районов: Воложинского, Любанского и Копыльского. Буквально каждого Президент детально расспрашивает и о будущем месте работы, и о прошлом. Сразу 6 управленцев разъедутся по Могилевской области. Горецкий район, на территории которого находится главная кузница аграрных кадров - сельхозакадемия, возглавит Александр Бутарев. А его предыдущую должность главы Кировского района займет Михаил Гулый. Как раз при Горецкой академии он руководил учебно-опытным хозяйством. Земли для Александра Лукашенко хорошо знакомые, поэтому Президент с интересом расспрашивает о состоянии дел в хозяйствах.

Именно в "Овсянке" в свое время работал Александр Бутарев

"Овсянка" - это СПК в Горецком районе. Мы решили посмотреть, чем живет хозяйство. Сейчас не лучшие времена. Закредитованность, неурожайным выдался прошлый год, когда полноценное зерно получили лишь от озимых. А значит, остались без концентратов - ценных добавок к кормам. Упали надои, поголовье свинокомплекса пришлось пустить под нож, от 10 тысяч осталось чуть больше 5. Теперь вся надежда на новый урожайный год.

МТК "Тимоховка", пожалуй, главный груз, который не дает развиваться хозяйству. Построили его в кредит, а теперь скребут по сусекам, чтобы хоть как-то рассчитываться.Именно в "Овсянке" в свое время работал Александр Бутарев. Теперь подтягивать это и другие хозяйства - его задача уже как главы Горецкого райисполкома.

Новые лица и в руководстве города Бобруйска

Новые лица и в руководстве города Бобруйска: администрацию Первомайского района возглавил Виталий Власевич. Начальник управления сельского хозяйства по Могилевской области Степан Полонников отныне - председатель Круглянского райисполкома. В этом районе Президент бывает часто, с ситуацией знаком. Главное - не сбавлять рабочих темпов.

Осиповичский район возглавит Константин Жигуцкий (до этого полтора года руководил Славгородским), эта должность теперь у Сергея Михалюты. В последнее время работал в Шклове, но в Славгороде как раз начинал реализацию указа и программы по развитию региона. Благодаря этим документам появились новые предприятия в АПК, пищепроме и деревообработке.

Льготные преференции для ведения бизнеса, возможность построить жилье под 1 % на 20 лет. 235-ый указ Президента о развитии юго-восточного региона Могилевской области стал настоящим подспорьем для районов, которым нужна была поддержка государства. Одним из шести ее получил и Славгородский. И вот пример: каждый год здесь теперь строят по одному многоквартирному дому. Возводят мост, который свяжет незадействованную до этого территорию с райцентром - скоро там займутся агробизнесом. Рядом с жемчужиной Беларуси - Голубой Криницей. Подтянулись инвесторы.

А главное - в районе готовы поддержать любую инициативу местных жителей. И сыроварение, с которым однажды уже познакомился и Президент, не единственное. Кстати, по рождаемости Славгород в прошлом году вышел на первое место в области.

Президент нацеливает на активную работу: ведь вслед за уборочной, предстоит не менее важная - политическая кампания

Абсолютно всех руководителей (и касается это, конечно, не только присутствующих на собеседовании) Президент нацеливает на активную работу: ведь вслед за уборочной, предстоит не менее важная - политическая кампания, которую нужно провести достойно.

Говоря же о кампании уборочной, Президент детально разъяснил план собрать с полей 9,5 миллионов тонн урожая. Нашлись те, кто такую цифру посчитал нереальной. Критикам Александр Лукашенко отвечает математикой, которая во всех смыслах - на поверхности.

Напомнил Александр Лукашенко и о поручении взять под контроль ситуацию с падежом скота. За прошлый год в хозяйствах страны погибли 85 тысяч голов молодняка, а это примерно 40 тысяч тонн говядины.

Гомельская область по площади - самая большая в Беларуси. Территория примерно как у Нидерландов

Без малого 4 месяца оставалась вакантной должность губернатора Гомельской области. В апреле Владимир Дворник, который руководил регионом почти 9 лет, стал вице-премьером.Земли в некоторых районах - не простые, сказался Чернобыль. Но на этих почвах уже давно научились работать. Теперь важно - развитие.Наверное, оттого так тщательно присматривались к будущему руководителю.

Кстати, Гомельская область по площади - самая большая в Беларуси. Территория примерно как у Нидерландов. При этом в регионе больше 200 промышленных предприятий. Это пятая часть всей страны и население - почти полтора миллиона человек. В общем, от управленцев на местах действительно многое зависит.

Про Геннадия Соловья, а именно его сегодня назначили губернатором Гомельской области, можно сказать, человек от земли. В аграрной сфере лет 40! С тех пор как поступил в сельхозтехникум.После была и сельхозакадемия, и работа на разных ступенях: от зоотехника и руководителя хозяйства, до председателя райисполкомов и поста первого зампреда Гомельского облисполкома. На днях принимал президентскую инспекцию в Ветковском районе.

Уже общаясь с прессой, новый губернатор расскажет о первоочередных задачах: это наращивание объемов сельхозпроизводства и развитие кадрового потенциала.Впрочем, сплоченность гомельской команды буквально месяц назад испытала на прочность погода. Выстояли.





Назначен и помощник Президента - инспектор по Витебской области.Кадровые обновления коснулись и других сфер



Выбирали из множества кандидатур, но остановились именно на Анатолии Линевиче. Два десятка лет он руководил хозяйствами в Брестской и Минской областях, последние три года занимал должность председателя Копыльского райисполкома. Новый гендиректор и у Белорусского металлургического завода. Это Дмитрий Корчик, был в должности замминистра промышленности. А Александр Осмоловский с сегодняшнего дня возглавит Белорусскую универсальную товарную биржу.

Белорусский металлургический - известен почти на всех континентах, поставляет продукцию в 60 стран. Главная задача -работать эффективно, технически перевооружаться. Кстати, 21 июля отметили День металлурга. К празднику даже собственный фильм сняли, о нелегкой работе. Актеры -реальные сотрудники БМЗ.

Кадровые обновления коснулись и других сфер: заместителем министра образования стал Александр Кадлубай. Пост первого замминистра связи и информатизации занял Сергей Нестерович. Наш посол в Италии Александр Гурьянов, по совместительству теперь возглавит дипмиссию и в Сан-Марино. А заместителем начальника Белорусской железной дороги стал Андрей Якобсон.