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Большой переговорный день в Сочи. По окончании встречи лидеры по традиции обменялись подарками

В Сочи прошел большой переговорный день. Президенты Беларуси и России общались более 5 с половиной часов. Сейчас журналисты ждут итогов переговоров.

По окончании встречи лидеры по традиции обменялись подарками.



Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Белорусский лидер презентовал своему коллеге белорусские продуктовые изыски. Впрочем Владимир Путин с некоторыми из этих товаров хорошо знаком.

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