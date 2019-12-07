Большой переговорный день в Сочи. По окончании встречи лидеры по традиции обменялись подарками

В Сочи прошел большой переговорный день. Президенты Беларуси и России общались более 5 с половиной часов. Сейчас журналисты ждут итогов переговоров.



По окончании встречи лидеры по традиции обменялись подарками.







Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Белорусский лидер презентовал своему коллеге белорусские продуктовые изыски. Впрочем Владимир Путин с некоторыми из этих товаров хорошо знаком.



