Большой переговорный марафон состоялся в Ташкенте - визит Лукашенко в Узбекистан уже назвали историческим

Выйти на миллиард долларов в торговле, развивать промышленную кооперацию, сообща работать на рынках других стран. Большой переговорный марафон сегодня состоялся в Ташкенте. Визит Александра Лукашенко в Узбекистан уже назвали историческим. За последние годы Минск и Ташкент действительно смогли многое в экономическом плане. Смотря на перспективу, сегодня подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие 2 года. Александр Лукашенко считает, что Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии. По переговорам на высшем уровне было заметно, что лидеры не намерены сбавлять темп в сотрудничестве - на активность и решение общих задач настраивают правительства. Белорусские технологии, как и товары, будут кстати в Узбекистане, который сегодня стремится развивать самые разные сферы экономики.Наталья Бреус внимательно следила за официозом и атмосферой переговоров.

Еще накануне по приезде в Ташкент чувствовалось, что к визиту белорусского Президента здесь готовились трепетно, Лукашенко ждали. Были и приветственные билборды в духе восточного гостеприимства, и кортеж мотоциклистов, сопровождающий высокого гостя.

Лукашенко в Ташкенте возложил венок к монументу Независимости

Все это больше чем просто протокольные моменты официального визита. И начало основного переговорного дня это только подтвердило. Утро в Узбекистане стартует с символичного момента. И это не просто обмен политическими любезностями. Александр Лукашенко приехал к монументу независимости страны. Кстати, для почетных гостей здесь не привычная нам красная, а изумрудно-голубая ковровая дорожка. На полсотни метров в небо стела, которую венчает птица счастья Хумо - символ мира, процветания и свободы.

Это было непросто, но создатели постарались и в основании монумента отразили важнейшие события за трехтысячелетнюю историю. Александр Лукашенко даже задержался, чтобы послушать интересный рассказ о важных вехах. И только после этого кортеж отправился на переговоры в Куксарой, резиденцию узбекистанского лидера.

Официальные переговоры президентов Беларуси и Узбекистана

Кстати, сегодня в столице заметно потеплело, хотя накануне Ташкент встречал дождем. По-своему оттепель в белорусско-узбекских отношениях случилась в конце 2016, когда у руля страны стал Шавкат Мирзиёев.

В 2023 году Беларусь и Узбекистан отметили 30 лет дипотношений.

За это время в двусторонних контактах были действительно разные периоды. После "каримовского затишья" активность Мирзиёева как нельзя лучше вписалась в интересы Минска на внешнем контуре. Вот и не верь потом, что многое в политике зависит от личности. В этом смысле наш Президент верен себе - политика должна приносить ощутимую пользу стране.

Несмотря на расстояние 4 тысячи километров, восточный менталитет здесь, в сердце Азии, чувствуется. Разговаривать Беларуси и Узбекистану - это личное ощущение - несложно. Общий бекстейдж в прошлом, схожие интересы в настоящем - сделать для своей страны лучше. Сотрудничая, Беларусь и Узбекистан ничего не теряют.

Узбекистан стал опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии

Переговоры Лукашенко и Мирзиёева начинаются без прессы (разве что пару протокольных кадров), хотя правильнее сказать - продолжаются. Ведь общение (неформальное) стартовало еще накануне. Но это не помешало лидерам и сегодня говорить тет-а-тет почти 2 часа.

Про что именно и как, на это прольют свет сами политики, выйдя к делегации с карандашом в руках - прошлись по всем вопросам сотрудничества. Кстати, прошлый год для Узбекистана стал годом важных политических событий: досрочные выборы президента, а до этого обновления Конституции с серьезным социальным креном. А на социалку должна работать экономика.





"Самое главное, вы знаете, куда идти. Вы развиваетесь потрясающими темпами, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы как ваши друзья, близкие братья всегда рядом, потому что узбекский и белорусский народы - это очень похожие люди, трудолюбивые, толерантные. Самые настоящие трудяги. Это основа наших отношений".

Белорусский лидер подчеркнул, что белорусы довольны тем, что братская республика - Узбекистан - интенсивно развивается. "Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу", - подытожил белорусский лидер.

"Мы долго этой встречи ждали. Ваш визит в Узбекистан, успешно проведенные накануне мероприятия еще раз подтверждают наше обоюдное стремление и настрой укреплять наше сотрудничество, - отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. - За последние годы совместными усилиями нам удалось кардинально изменить характер и содержание узбекско-белорусских отношений, вывести их на качественно новый уровень. Никогда в истории наших отношений еще не было такого взаимопонимания, таких реальных результатов".





В какой-то момент эта встреча стала напоминать серьезный разбор полетов для министров. Президенты нажимают - не во всем правительства дотянули, не дело упускать возможности для сотрудничества. Промышленная кооперация в фармацевтике, например, напрашивается сама собой.

"Вы умеете так много делать, что нам надо у вас учиться. Те технологии, которые остались у нас от Советского Союза (что-то мы добавили, вы это знаете), мы готовы полностью переносить на территорию Узбекистана", - подчеркнул Александр Лукашенко. В пример глава государства привел фармацевтическую отрасль. Узбекистан заинтересован в поставках лекарств, поэтому Президент предлагает совместные производства. "Мы же можем здесь создавать совместное производство, а он (Президент Узбекистана - прим. БЕЛТА) притащит сюда любую субстанцию: у него есть колоссальные связи в мире. И мы можем здесь производить лекарства", - предложил глава государства.

Работа в здравоохранении

Узбекистан готов предоставить гарантии по приобретению белорусской фармацевтической продукции на необходимое количество лет. Качество устраивает. И это будет только частью совместной работы в здравоохранении. Беларусь Узбекистану может сильно подставить здесь плечо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тяжелый период, мы готовы подставить плечо в здравоохранении. Вчера мне Президент говорит: больницу открыли. Министр завтра готов подключиться, это же роддом. Надо же смертность исключить детскую и особенно женскую. Это же не дело, что женщина умирает. А кто детей будет растить? Шавкат Миромонович говорит, трое детей остались с мужиком. Поэтому мы готовы от себя оторвать, приехать, запустить как надо эту клинику, помочь вам укомплектовать, научить акушерству ваших людей. Но пока научим, будем вам помогать. Чтобы это святое дело, укомплектованный дом для женщин и рожениц - мы всегда перед женщинами обязаны что-то сделать. Поэтому мы сделаем это.

Если у вас не будет никакого торможения, министр сделает все что надо. Тем более если вы не хотите с центральным органом власти работать, у меня губернатор Гродненской области - вчерашний министр, он вам запросто организует это. Мы реформу начинали с ним в свое время, вторую реформу здравоохранения, он знает, что делать. Может, вам понравится наша система. Шавкат Миромонович ее, оказывается, в деталях знает, потому что она похожа на советскую. Поэтому смотрите сами, надо – подключайтесь, будем делать. Не надо тормозить. Шавкат Миромонович, извините, что я так от души говорю.

Многое завит именно от министров и губернаторов. Мирзиеёв это знает по себе: руководил и областью и правительством в свое время. Даже при том, что между странами рекордный товарооборот, нужно больше.

Беларусь может внести свою лепту в модернизацию экономики Узбекистана. Тем более что лучший опыт и советскую базу у нас не растеряли, а наоборот, на той основе нарастили компетенции. Что уже стало находкой для наших российских партнеров в той же микроэлектронике. Для узбекских партнеров это может быть находкой и в АПК, и промышленности.





Проработан проект птицефабрики по выращиванию бройлеров порядка 70-75 тыс. т в год. Уже есть начало реализации проекта, приобретен комбикормовый завод, получена земля для строительства, даже есть бренд. Следующий проект - это строительство молочного комбината. Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси





Для развития, в том числе и в области сельского хозяйства, нужна надежная современная техника. Белорусскую технику здесь знают. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

Не секрет, что в последние годы серьезно изменились логистика, расчеты, потряхивает сырьевой и энергетический рынки. Неопределенность, конфронтация растет. Борьба за рынки не дает расслабиться - приходится держать марку. И в Ташкенте, и в Минске понимают: дашь слабину по качеству - затопчут. Беларусь здесь работает в долгую - будет серьезно прибавлять.

"Мы сейчас хотим еще больше "закрутить" качество. Почему - качества белорусского хотят, - отметил Президент Беларуси. - И в России люди привыкли к белорусскому - это было наше общее, советское. Сейчас мы его довели до приличного уровня. Качество мы подтянем. Так что имейте в виду, у нас техника будет еще более качественной".

Сильную экономику, которой не страшны никакие потрясения, Президент назвал фундаментом любого государства. "Поэтому в нашей повестке весьма внушительный экономический блок, - сказал глава государства. - БЕЛАЗ, "Белшина" и прочее - я не вижу здесь проблем со стороны Президента (Узбекистана. - Прим. ред.). Значит, где мы недоработали, нам надо быть активнее. Надо просто быть настойчивее. И это я прежде всего в адрес посла говорю. Поэтому посмотрите, чтобы не тормозили наших коллег".



По словам Александра Лукашенко, нынешние цифры товарооборота - почти 600 млн долларов - не соответствуют имеющемуся потенциалу, хоть и являются рекордным показателем. "В ближайшие год-полтора надо выходить на $1 млрд и смотреть вперед, - подчеркнул Президент. - Пока есть согласие между правительствами и главами государств, надо многое сделать. Надо "завязать" наши отношения. Молодежь завтра придет к власти - она другая. У них нет этого опыта, они не проходили этот путь, который мы прошли. У нас в памяти есть все. Поэтому надо это время не потерять".

Беларусь и Узбекистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы

По итогам переговоров Минск и Ташкент вышли на подписание приличного пакета документов, среди которых нет меморандумов, а лишь соглашения которые работают в энергетике, АПК науке и образовании , спорте… В присутствии лидеров ответственные вице-премьеры подписывают дорожную карту сотрудничества между странами на ближайшие 2 года.

Главный призыв президентов звучит для делегаций - ответственно отнестись к воплощению в жизнь прописанного в этой дорожной карте. Но справедливо признают, что сделано уже немало. Ведь только в промышленности проектов было единицы, стало сотни.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в сотрудничестве с другими странами предлагает широкую повестку дня и особенно вопросы, связанные с обменом технологиями. В то же время оппоненты и недоброжелатели порой ставят под сомнение то, что Беларусь, будучи небольшой страной, предлагает какие-то технологии. Глава государства в связи с этим напомнил, что в Беларуси высокотехнологичные отрасли были развиты еще со времен Советского Союза - так сложились разделение труда и производственная специализация в том общем государстве.



"Мы не растратили это за период 1990-х годов и сейчас. Президент (Узбекистана. - Прим. ред.) это хорошо знает, он очень хорошо знает Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко привел в пример мощное хлопчатобумажное производство в Беларуси, сырьем для которого служил как раз хлопок из Узбекистана: "Отсюда получали, перерабатывали и поставляли на экспорт, т.е. мы перелопачивали огромное количество экспортной продукции. А для этого нужны были высокие технологии. Потому что за рубежом не купят, если плохо. Нам повезло в этом плане".





Глава государства также напомнил, что Беларусь сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны, и другие республики Союза помогали восстановиться в послевоенные годы, общими усилиями была создана основная высокотехнологичная индустриальная база. Все это сохранено и в основном находится в руках государства. Определенные высокие результаты достигнуты и в сельском хозяйстве.



"Я это говорю к тому, что сегодня Беларусь имеет все то, что сегодня и завтра нужно технологически Узбекистану. Это потому, что мы стоим на плечах гигантов, которые создали то, что мы сегодня имеем в Беларуси. И мы братские республики. Правильно сказал Президент - белорусы и узбеки очень похожие народы - толерантные, гибкие, они не смотрят в огород чужим людям, ни у кого ничего не отбирают, не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить".

В совместном заявлении Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтверждают - Беларусь и Узбекистан будут и дальше прилагать усилия для развития партнерства. Минск и Ташкент, если и строят планы, то вполне земные - работать так, чтобы было выгодно нашим странам. Хотя в прицеле держат и соседние рынки.

Лукашенко и Мирзиёев посетили одно из самых технологичных производств в Центральной Азии

Уже после нескольких раундов переговоров президенты отправляются в технопарк. Это гигантская промышленная площадка в Ташкенте. Под его крышей собрано почти 2 десятка производств. Работает 5-тысячная команда. Выпускают многое - от бытовой техники до котлов и газораспределительных станций. Главная идея - импортозамещение - больше делать самим. Созвучна тому, на что нацелена сегодня и Беларусь. Есть полезные наработки - можно перенимать. Учитывая, что площадь технопарка 1,5 тыс. кв. м, проехать ее решили с ветерком.

Новый этап для Беларуси и Узбекистана