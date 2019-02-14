Трехсторонний саммит по Сирии проведут Путин, Эрдоган и Роухани. С участниками встретится Александр Лукашенко

В Сочи продолжается большой переговорный марафон. Сегодня там проходит трехсторонний саммит по Сирии, в котором принимают участие президенты России, Ирана и Турции. Планируется, что после с участниками саммита встретится Президент Беларуси, который находится в Сочи с рабочим визитом. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Об этом на встрече заявил Глава белорусского государства. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Минск для Москвы является важнейшим стратегическим партнером и союзником. На переговорах в Красной Поляне присутствовал министерский и правительственный пул двух стран.