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Трехсторонний саммит по Сирии проведут Путин, Эрдоган и Роухани. С участниками встретится Александр Лукашенко

В Сочи продолжается большой переговорный марафон. Сегодня там проходит трехсторонний саммит по Сирии, в котором принимают участие президенты России, Ирана и Турции. Планируется, что после с участниками саммита встретится Президент Беларуси, который находится в Сочи с рабочим визитом. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Об этом на встрече заявил Глава белорусского государства. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Минск для Москвы является важнейшим стратегическим партнером и союзником. На переговорах в Красной Поляне присутствовал министерский и правительственный пул двух стран.

Отношения Беларуси и России находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия - политики, экономики, социальной сферы и культуры. Взаимный товарооборот показывает рост, по итогам прошлого года он превысил 35 миллиардов долларов. Лидеры подтвердили приверженность союзническим отношениям и выразили уверенность, что возникающие проблемные вопросы найдут свое решение.Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат переговоры и в предстоящие дни. Президент Беларуси отметил, что во время его визита в Россию будет возможность поговорить и по вопросам гуманитарной тематики. Планируется, что к разговору подключатся и профильные министры. Такой формат общения запланирован в рамках посещения образовательного центра "Сириус".

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