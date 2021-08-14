"Большой разговор с Президентом" - телеверсия восьмичасового марафона 15 вгуста в 21:00

COVID, ответ на санкционную политику, новая Конституция, диалог с оппозицией, ситуация на границе и многое другое. Никаких запретных тем. Александр Лукашенко на этой неделе более восьми часов общался с журналистами и политологами в Минске. "Большой разговор с Президентом" стал знаковым событием и вызвал большой резонанс. Мы подготовили телеверсию этого восьмичасового марафона. А также узнали мнения экспертов постфактум. Итак, острые, каверзные вопросы и предельно правдивые четкие ответы. Смотрите сегодня в 21:00. Обращаем ваше внимание, "Главный эфир" выйдет в 19:30.



