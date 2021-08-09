"Большой разговор с Президентом" собрал представителей из двенадцати стран

Обновление Конституции, работа экономики, отношения Беларуси с соседями, ответ на санкционную политику, ситуация на границе с Литвой и еще десятки важнейших тем. "Большой разговор с Президентом" собрал сегодня почти три сотни представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из двенадцати стран, включая Беларусь. Обстоятельно о самом важном для государства и народа.

Страна оказалась в фокусе внимания всего мира, но не по своей воле, заметил Александр Лукашенко. Непростой год прожит. Мы выдержали и уверенно держим информационный удар. А свою стратегию реагирования на вызовы разрабатывали в экстремальных условиях. Белорусское государство получило бесценный опыт и прошло испытание на национальное единство. А единственный антидот против информационного яда, по версии главы государства, - это только чистейшая правда.

Президент ответил на санкционную риторику Запада

Ряд вопросов "Большого разговора" предсказуемо касался санкционной риторики Запада и работы в этих условиях белорусских предприятий. Так, Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. В таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты на территории России. А отдельным политикам Президент порекомендовал больше думать перед принятием решений.

Часть вопросов участников встречи касалась геополитики, современных сценариев цветных революций, а также событий, которые произошли в Беларуси после президентских выборов. Александр Лукашенко ответил на все. При этом согласился дать интервью CNN, представительница которого была в зале. Однако при одном условии. И задал сам вопрос американцам.

Президент об интеграции с Россией: В основе равноправие

Любая интеграция должна быть без последствий для независимости и суверенитета, подчеркнул Президент, говоря о сотрудничестве Беларуси и России. Наша страна никогда не была против теснейшего союза с Россией, в основе которого одинаковые условия и равноправие. Что касается событий прошлого года, они сблизили государства и многое расставлено по местам. Предстоящий Высший госсовет Союзного государства даст четкое понимание, как будут дальше развиваться партнерские отношения в экономике. Дорожные карты переформатированы в союзные программы.

Отдельные вопросы по событиям августа 2020-го, прозвучавшие от американских журналистов, вызвали бурное обсуждение в зале. Свое мнение, подкрепляя фактами и оперативными съемками, пытались донести им представители белорусских СМИ. На встрече были также моменты, где Президент тут же давал поручение разобраться в ситуации.

Президент поручил до конца года выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины

Например, отвечая на вопрос Ксении Лебедовой о гражданстве для переселенцев из Украины, Президент поручил поставить точку уже до конца года.

Встреча продлилась более семи часов! Среди поднятых тем - внешняя политика Беларуси, отношения с Украиной, Литвой, современная геополитика и силовые сценарии цветных революций. Спрашивали и о предателях, и прошлогодних, якобы мирных протестах, и кто, по мнению Александра Лукашенко, будет следующим Президентом Беларуси. Разговор получился насыщенным и разноплановым.

Откровенно, эмоционально и максимально открыто. 18 медиаресурсов вели прямую трансляцию. Детали встречи - в "Панораме".