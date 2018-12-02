Лен. Это растение называют политической и даже стратегической составляющей аграрного сектора. Как только его не именуют в нашей стране: богатство Беларуси, северный шелк, визитная карточка, ведь и на гербе изображен. Ситуация на Оршанском льнокомбинате в отдельности и по отрасли да и по региону в целом давно в поле зрения Главы государства. Это уже второй большой визит Александра Лукашенко в Оршу за три месяца.

И, судя по результатам, он точно не последний. Льняная индустрия нашей страны в нынешнем виде подверглась критике белорусского лидера. Качество сырья, проблемы с центрами очистки семян - в общем, ростки модернизации пока не взошли, несмотря на весомую финансовую подпитку со стороны государства.

И даже обидно: ведь все есть для успеха, не хватает самого главного - желания на местах. Лен примечателен еще тем, что он лакмусовая бумажка для всей страны: капризная культура не терпит бескультурья хозяйственного. И это тоже надо учитывать.

Проблему эффективности льняной отрасли действительно обсуждают не один год. Но воз, хотя ныне уже и не там, однако застрял где-то на полпути. Причины пробуксовки обозначены выше и подробнее в нашем сюжете. Ведь несмотря на грянувшие морозы, в северном регионе страны было жарко… от дискуссий и планов. Позади сбор урожая, а впереди работа над ошибками.Алексей Волковразобрался, где растет лен, а где, быть может, и лень.

Теперь по таким лекалам шьет свой завтрашний день Оршанский льнокомбинат.

Фабрика номер 2 льнокомбината - авангард последнего обновления, именно в этих стенах запущен полный цикл производства - от приема сырья до готовых тканей. Своими глазами оператор Анна Журавская наблюдала за индустриальным фениксом последние двадцать лет. От разрухи до новых цехов и рабочих станков. Причем последнее касается не только их состояния: еще недавно остро ощущалась нехватка сырья, и вместо льна работники больше чесали… затылки от растерянности.





Четыре тысячи сотрудников при минимальных кадровых потерях. Редкая в наше время статистика дополняется и крепкими зарплатами. Средняя по комбинату - около тысячи рублей. Словом, ситуация для работников и впрямь благоприятная. Чего о заводе в целом не скажешь. Робкая динамика последних лет - тренд положительный, но рентабельность всего 7 %. Вспоминаем кредитные выплаты, и становится понятно: атлант льняной индустрии лишь наполовину расправил плечи.

О том, что лен - культура политическая и даже стратегическая, Александр Лукашенко говорил неоднократно, ведь эта индустрия одна из тех, что может стать для Беларуси полностью автономной - и сырье, обработка ресурса и даже готовая продукция не будет зависеть от других стран. Это в идеале, а на деле ситуация пока что иная.

Обновление десятка льнозаводов, сотни миллионов долларов - серьезные подачи в индустрию пока отдачи должной не дали. "Лен любит поклон" - не просто мудрость вековая, а хороший показатель работы чиновников и специалистов. Культура при малейшем нарушении цепочки из 39 действий превратится из потенциального золота в труху.

Беларусь сегодня входит в тройку производителей и поставщиков льна. Многие страны взяли самоотвод - слишком сложно выращивать пусть и столь выгодный ресурс, а рентабельность примерно 70 %. Кажется, сама жизнь раз за разом дает шанс предприятиям охватить нашим материалом мировые рынки, но многие заводы ведут себя, как пассажир на незнакомом вокзале, - год за годом поезд возможностей уходит все дальше и дальше. И если не включиться сегодня и мгновенно, он уедет раз и навсегда во Францию - к лидеру индустрии.

Темная сторона модернизации отрасли - завод в Поставах. Почти пять лет назад здесь установили памятник несбывшейся мечте. Иначе описать оборудование нельзя. В 2012 году решили соорудить две линии. Соорудили, и только тогда пришло понимание: стандарты нарушены, и станки больше уничтожают лен, нежели обрабатывают. Кто, как и почему так освоил деньги из бюджета? Сегодня возле сине-зеленого тандема можно чаще увидеть госконтроль, а не рабочих.

Нельзя попросту игнорировать заработок, который, считай, лежит под ногами. Президент Александр Лукашенко провел совещание по льняной отрасли с предельно конкретным посылом.

Еще в прошлом году Глава государства поставил задачу четко и грамотно решить все льняные вопросы. Объективный результат сегодня: из всех областей в трех урожай, считай, загубили. Выдался тяжелый год, и семена не очень - говорит правительство. Все с семенами хорошо, а вот с технологией нет, парирует Институт льна.





Отдельный вопрос - глубокая переработка льна. На том же Оршанском комбинате вроде и запустили целую цепочку. Но мелкие, осторожные шаги не позволяют успевать за миром, где полезное и экологическое чистое пользуется небывалым спросом. У Беларуси этот козырь на руках - осталось научиться им пользоваться. Необходимо избавиться и от импорта запчастей для техники. Опять-таки есть свои заводы и предприятия.

Внимание Главы государства к Институту льна неслучайно. Северный шелк - без пяти минут высокотехнологичное производство. И оршанское поле экспериментов - 300 гектаров. Здесь научная лаборатория проводит селекцию семян и разработку новых сортов. Их сотни.

Институт разрабатывает интерактивную карту с учетом специфики каждого региона страны. По ней льноводы будут сеять, а далее и сражаться за урожай 2019 года, который станет контрольной проверкой для аграриев. Провел Александр Лукашенко и красную черту для всей отрасли.

А вот как раз пример светлой стороны модернизации. Дубровенский льнозавод идет на рекордные показатели. Наверняка среди работников есть и однофамильцы Стаханова. Производят и длинное, и короткое льноволокно. Первое забирает Оршанский комбинат. Остальное отлично идет за валюту на экспорт. В целом же весь круговорот событий в индустрии можно подытожить так: Беларусь из-за порой несогласованных действий между заводами, комбинатом и технологами смотрит на импортное, там ценник в два раза выше. Это же касается и отечественных тканей в целом.

Очередной серьезный и где-то жесткий разговор снова состоялся именно в Орше неспроста. Неоднократно отмечалось: это региональный эталон страны.