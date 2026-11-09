"Будьте хозяевами на своей земле" - Лукашенко обозначил главный принцип для госруководителей

Краткий пересказ от ИИ

Большой разговор о развитии регионов состоялся 9 ноября в Шклове. Подходы к работе, которые в перспективе будут масштабироваться на всю Беларусь, сейчас отрабатывают именно в этом районе. Поэтому и руководители собрались со всей республики.

"Быть хозяевами на своей земле" - так Александр Лукашенко обозначил главный принцип для государственных топ-менеджеров. Необходимо вплотную заниматься вопросами не только сельского хозяйства (здесь нужно серьезно прибавить), но и лесопереработкой, социальной сферой.

Глава государства спрашивал за организационную и технологическою дисциплину, элементарный порядок, словом, подход к вопросу максимально глобальный: как надо и как будем жить и работать.

Шклов стал местом притяжения для руководителей со всей страны. 118 райпредов, губернаторы, помощники Президента, министры, директора заводов, высшие должностные лица накануне объехали весь район, чтобы своими глазами увидеть, что сделано за последние несколько лет. Серьезная работа и обновление здесь шли с подачи Президента.

Валерий Хелский, председатель Гродненского райисполкома:

"У меня такой принцип: когда посещаем какие-то предприятия, новые места, мы всегда ищем самое хорошее, что можно применить у себя. В Шкловском районе это ухоженность территории, ухоженность баз. Все достаточно компактно, достаточно технологично".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы же не просто показываем наведение порядка, а именно вот такой современный подход для того, чтобы сегодня и людям было комфортно работать в таких условиях. Республика Беларусь с каждым годом производит достаточно продукции и продает ее на экспорт, и положительная динамика у нас есть и в этом году. Еще год не закончился, итоги подводить рано, тем не менее задача, поставленная главой государства, должна быть выполнена".

Не секрет, что самого Александра Лукашенко многое связывает с этими местами. Здесь он рос, учился, работал. Как никто знает землю и людей, поэтому отрабатывать все моменты на этой площадке проще и потом масштабировать на всю Беларусь.

Чтобы обсудить подходы в региональном развитии страны, Президент собрал властную вертикаль на масштабный разговор.

Александр Лукашенко подчеркнул, что он далек от мнения, что Шкловский район доведен до идеального состояния, что здесь все сделано, но именно тут проверяют новую модель управления, которую в дальнейшем планируют использовать и в других регионах.

Это, скорее, средний район. Но было бы неплохо, чтобы все районы были по крайней мере такими. А те районы, которые гораздо лучше Шкловского, ни в коем случае не утратили свои позиции. "В стране достаточно таких районов с более высоким уровнем развития. Но те, которые надо "из подвала доставать" и середнячки - это Шкловский район, - они должны быть такими, - пояснил глава государства. - Это средний, нормальный район. И если в мою президентскую жизнь мы это сделаем в стране, больше не надо".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Шкловском районе стремились не только создавать новое, но и восстанавливать и развивать те объекты, которые остались со времен Советского Союза. Это похоже на тот путь, который избрал для себя Китай - ничего не ломать и не отвергать старого, а брать из этого лучшее и развивать.

Президент обратил внимание, что в рыночной экономике есть много хорошего, но некоторые в постсоветский период слишком увлеклись идеей о том, что рынок все отрегулирует, и в результате получилась разруха.

"И прошло же уже четверть века, как мы с вами, кувыркаясь, пытаемся наладить нормальное отношение и нормальную обстановку в тех или иных регионах нашей страны. А вы думаете, ведь ничего не надо. Надо восстановить то, что было перед распадом Советского Союза. Вот это надо", - подчеркнул глава государства.

Задумка была простая: модернизировать в районе площадки, которые должны стать подспорьем для руководителя и помогут эффективно развиваться в первую очередь АПК. Капитально модернизирован агросервис для оперативного ремонта техники - в разгар посевной или уборочной каждый день на счету. Восстановлена бывшая сельхозхимия - сегодня это современная база для хранения удобрений. В Могилевской области это главный оператор. Обновили мехмастерские в Городце и Говядах.

Президент: Ничего не надо разрушать

Речь шла и о базовых для района организациях - райагросервисе, строительной ПМК, базе хранения и переработки минеральных удобрений.

Еще один пример - бывшая мебельная фабрика в Шклове, где планируют разместить современное производство стальных конструкций. "Мы ее посещали. Почему я зацепил мебельную фабрику - чтобы показать вам, что ничего не надо разрушать. И то, что сегодня может работать, - надо сделать, чтобы это работало, - сказал глава государства. - Спасибо председателю Мингорисполкома, который взял на себя этот объект. И я уверен, что к концу будущего года там будет высокотехнологичное производство, продукция которого будет нужна по всей стране".

В Беларуси должны вплотную заниматься лесопереработкой и сельским хозяйством

Шкловский апгрейд серьезно затронул производственную базу. Ранее немало было вложено в завод газетной бумаги и фабрику "Спартак". Обновлен цех по производству сухих кормов - без этого не жди эффективности в животноводстве. Достраивается молочный комбинат. На площадке бывшей мебельной фабрики разместят новое производство стальных тонкостенных конструкций.

"Главное, чем всегда будет заниматься Беларусь, - это лесопереработка, деревообрабатывающие предприятия и сельское хозяйство. Это два направления, от чего никогда не откажутся в Беларуси. Кто бы здесь ни работал, они будут этим заниматься", - сказал глава государства.

В мире растет спрос на продовольствие

Что касается села, в Городце уже есть новый животноводческий комплекс. Строительство таких небольших ферм, где вплотную займутся мясным направлением, перспективно там, где большое молочное поголовье не прокормишь. Реконструировали комплекс в Говядах - навели порядок на территории, сделали косметический ремонт помещений для животных, строят новый профилакторий для телят.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь уже экспортирует продовольствия на 10 млрд долларов в год. "Самая качественная продукция - белорусская. Признана во всем мире. Почему этим не заниматься? К этому надо современные машины, что мы и делаем. Сельхозмашиностроение у нас со времен Советского Союза было неплохое. Сейчас оно выведено на мировой уровень. Но надо подтянуть качество. Вот два наших направления", - сказал глава государства.

Президент: Взять все от этих земель

Свет клином на Шкловском районе не сошелся. Если вспомнить, в разное время руку приложили к разным регионам страны. В зоне внимания Президента были и Полесье, и Островец, и юго-восток Могилевской области, гомельские земли. Просто на востоке страны и не только есть районы, которые могут запросто пойти по примеру Шклова.

Многое сделано в Шкловском районе и в развитии торговой, транспортной, социальной инфраструктуры. "Шкловский район - это точка, которую надо развивать и получать от этого хороший эффект. Здесь создано все необходимое для развития. Дальше слово за председателем райисполкома и губернатором. Упирайтесь и начинайте работать. Контроль будет сверхжесткий. Это я вам обещаю", - сказал Президент в адрес местных руководителей.

"Но еще не менее важно - Мстиславский, Горецкий, Дрибинский, Могилевский, Белыничский, Круглянский районы - это коса Беларуси крупная, где неплохие земли. И от этих земель нужно что-то взять", - ориентировал белорусский лидер. Он обратил внимание, что здесь хорошие почвы, и отдача от них может быть больше.

Президент планирует провести совещание по льноводческой отрасли

Александр Лукашенко анонсировал серьезный разговор по льну. Это может стать точкой роста и для Шклова. Главная претензия Президента (это чувствовалось сегодня и во все предыдущие дни командировки) заключается в том, что исполнительская и технологическая дисциплина откровенно хромают.

Александр Лукашенко подчеркнул важную роль руководителей местной вертикали: они выполняют многие государственные функции, решают различные вопросы жизнедеятельности людей на местах, у них сосредоточены материальные ресурсы и рычаги, идеологическая, кадровая работа. И, конечно, вопросы сельского хозяйства как одного из ключевых направлений экономики. "Сельское хозяйство - это бизнес. Да, это бизнес, но кроме бизнеса они занимаются и политическими вопросами: кадры и идеология у вас. Поэтому соответствующие к вам отношение и требования. Действуйте!" - подчеркнул Президент.

Система дотаций сельхозпредприятий будет трансформироваться

Рассчитывать прежде всего на свои силы - этот важный месседж от Президента прозвучал опять. Очевидно, что система поддержки села будет трансформироваться. Методом проб и ошибок нащупывали и оптимальную производственную структуру. Вместо некогда 30 колхозов сегодня имеем с десяток современных сельхозпредприятий.

Глава государства отметил, что к этому процессу необходимо подходить вдумчиво ."Я не сторонник объединений. Я сторонник того, чтобы были управляемые компактные хозяйства. А у нас так объединяли - к нищему нищего - и думали, получится хорошее хозяйство. Или хорошему хозяйству повесили еще две гири на ноги - и погибло хорошее хозяйство, финансово не вытянули. Так делать нельзя. Не спешите объединять. Объединять надо под что-то, если вы построили комплекс, техника у вас есть. Про людей даже не говорите. У нас достаточно людей, их нужно организовать", - сказал Александр Лукашенко.

На каждом руководителе района лежит колоссальная ответственность. Развитие сильных регионов - один из главных приоритетов страны. Президент подчеркивает: жители глубинки не должны чувствовать разницу в качестве жизни по сравнению с горожанами. Идеальный порядок необходимо навести в каждом из 118 районов - как в экономике, так и на земле.

"Это чисто государственный вопрос - мелиорацией мы занимаемся, но там, где провели, на второй год все зарастает. За этим не очень смотрят. Правда, по-разному везде", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что есть заброшенные приусадебные участки, которые высвобождаются и зарастают "хмызняком", пока государство "героически занимается осушением болот".

"Некоторые деревни стали хуторами в лесах", - возмутился Президент. Он потребовал наводить там порядок, распахивать силами местных властей и расположенных рядом сельхозпредприятий и включать в севооборот. "Будьте хозяевами на своей земле", - призвал глава государства.

Город в долгу перед деревней. Мегаполисы высасывают кадры из глубинки, поэтому будет справедливо, если промышленники окажут аграриям шефскую помощь и подставят плечо в трудную минуту, как это уже было в Городце.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Сохранив базовые организации как основу, с учетом поручений мы продолжаем их адаптацию к современным условиям путем модернизации действующих предприятий, строительство новых производств и развитие сферы услуг. Шкловский район сегодня - это крупный промышленно-аграрный центр с развитой инфраструктурой".

Как отметил спикер, основу экономики района сегодня составляют семь крупных предприятий. Самые значимые из них - бумажная фабрика "Спартак", завод газетной бумаги и Шкловский маслодельный завод.

Лукашенко об АПК Витебщины: В ближайшее время разберемся, как там жить

Этот разговор шел на полях Могилевского региона, но раз уж обсуждалась эффективность АПК, затронули и результаты Витебской области. Как накануне сказал местным жителям Александр Лукашенко, каждый "куточак" дорог президентскому сердцу. Сейчас северный регион временно остается без губернатора - его обязанности исполняет первый заместитель. Ранее в Витебской области создали шесть агропромышленных объединений, где в единой связке работают аграрии, сырьевые зоны и переработка.

В первую очередь варианты и подходы по развитию сельского хозяйства региона на мероприятии должен предложить исполняющий обязанности председателя Витебского облисполкома Сергей Левкович.

По словам Сергея Левковича, за этот период выросли объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в целом по области, но такие тенденции не во всех интеграционных структурах. Есть среди них отстающие. Он считает: с учетом опыта Витебской области можно сделать вывод, что создание интеграционных структур возможно при наличии эффективно работающего предприятия-интегратора, обладающего не только финансовыми возможностями, но и необходимым числом компетентных специалистов, способных выстроить структуру управления. Обязательное условие - наличие четкого плана модернизации производственных мощностей.

Звучит оптимистично, но дали понять - без конца рассчитывать на дотации не стоит. И долги придется возвращать.

АПК не выжить без серьезной технической поддержки, и поэтому было решено воссоздать сеть опорных пунктов агроуслуг.

По своим проектам доложил и управделами - они занимаются не только объектами в Шклове. Одна из идей - организовать новое производство по выпуску почвообрабатывающей техники и расходников, которые сейчас приходится закупать по импорту.

Задачи для руководителей и аграриев

Ничего сверхъестественного от глав районов не ждут: действовать по схеме, которую откатали в Шкловском районе. Пусть не все, но многие наработки подойдут. В конце разговора Александр Лукашенко поставил задачи для всех, кто завершает активный аграрный сезон.

Особое внимание глава государства обратил на необходимость повышения культуры земледелия, качество и своевременность подготовки, обработки полей, поднятия зяби. "Днем и ночью надо пахать. Поговорите с людьми, заплатите им нормальную копейку, чтобы они этим занимались", - призвал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в стране активно проводятся мелиоративные работы, чтобы увеличивать площади пахотных земель. На это направляются значительные финансовые ресурсы из бюджета. Однако впоследствии в некоторых регионах эти и другие участки не поддерживаются в надлежащем виде.

Для аграрного комплекса Президент поставил новую высокую планку - в перспективе увеличить экспорт продовольствия вдвое. Чтобы достичь этой цели, необходимо приложить максимум усилий, в том числе для создания комфортных условий жизни тех, кто живет и работает в регионах.

В первую очередь глава государства призвал руководителей районов не быть временщиками. "Очень вас прошу, чтобы после нашей встречи был результат. Вы увидели то, чего я от вас хочу. Не сверхъестественно, не за полгода и не за год. Постепенно, - сказал он. - Я вас призываю быть хозяевами на своей земле. Председатель райисполкома должен быть президентом на этом куске земли".

Александр Лукашенко подчеркнул важную роль руководителей местной вертикали: они выполняют многие государственные функции, решают различные вопросы жизнедеятельности людей на местах, у них сосредоточены материальные ресурсы и рычаги, идеологическая, кадровая работа. И, конечно, вопросы сельского хозяйства как одного из ключевых направлений экономики.

"Все должно быть по технологии. Поэтому я и требую дисциплину - технология нас к этому толкает, - сказал Александр Лукашенко. - Главный вопрос - трудовая дисциплина, которая вытекает из технологической. Вовремя подоить, накормить, вспахать, посеять, обеспечить уход и вовремя убрать - это технология. А она требует жесточайшей дисциплины".

С руководителями районов Александр Лукашенко говорил открыто о том, как нужно выстраивать сегодня работу в регионах, почему это важно, и поручил Администрации чаще вписывать в график встречи с теми, кто трудится на местах. Но принципиально все понятно - время требует четкости и эффективности во всех сферах, несмотря на проблемы. На то она и власть, чтобы их решать.