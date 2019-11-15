Будущее дрожжевой отрасли обсуждали на совещании у Главы государства

Заглавной темой совещания у Президента сегодня, на первый взгляд, значилась вполне обычная формулировка. Если кратко: будущее дрожжевой отрасли страны. Казалось бы, какие здесь могут быть подводные камни? Показатели в целом радуют: производим с лихвой, в 4 раза больше, чем нужно внутреннему рынку. Потому ставка на экспорт - открываем новые рынки сбыта, в том числе Евросоюза. Да и сами производства растут как на дрожжах. В стране работают несколько предприятий: старейшее - минский дрожжевой и его филиал в Ошмянах, а еще молодое – третий год как открыт завод в Слуцке, где часть средств вложил немецкий инвестор. Но, как оказалось, не все гладко. Инвестор требует выполнения якобы данных ему ранее обещаний. По словам немцев, предварительный уговор был таким: после запуска слуцкого предприятия минский дрожжевой и его филиал закроют. Договор проанализировали в Администрации Президента и таких обещаний на бумаге не зафиксировано. Вопрос давно должны были решить в правительстве, и все-таки пришлось вынести на президентский уровень. Ведь некоторые уже даже поговаривают, что эта ситуация якобы подпортит репутацию белорусско-немецким отношениям. Как разрешится вопрос? Подробности узнаем у Илоны Красутской.



Обещанного три года ждут. Как ни парадоксально, но именно столько надеется немецкий инвестор, вложивший 10 миллионов евро в дрожжевой завод в Слуцке, что все остальные профильные в стране закроют. Мол, кто-то пообещал еще до инвестиций. Но если посмотреть на ситуацию здраво. На предприятиях работают более 200 человек (на минском дрожжевом и его филиале в Ошмянах). Куда их, просто на улицу? Наверняка, конфликт рос как на дрожжах, что даже пришлось вмешаться Президенту. Такой вывод сделали сами журналисты, когда в Слуцке накануне с охотой согласились дать комментарии, а вот на минском предприятии звучал категоричный отказ. Можно понять людей: когда судьба предприятия (особенно по слухам) в подвешенном состоянии, лучше дождаться официального решения. Да и в том, что вопрос серьезный, говорит состав участников сегодняшнего совещания. Пригласили всех: правительство, КГК, помощников Президента, Белгоспищепром, директорат минского дрожжевого и слуцкого предприятия.



Договоренности прошлых лет стороны интерпретируют по-разному. А оценку юристов пока не представили. Основное требование Президента: создать равные условия для работы двух предприятий. Резко закрыть минское - точно не выход. Это противоречит нашей социально ориентированной политике. И немцы должны нас понять. Глава государства не скрывал, что четкого решения, как поступить, пока нет. Все участники дискуссии предлагали разные варианты. Одни - объединить предприятия, другие - перепрофилировать минский комбинат, третьи - и вовсе его закрыть. Нужно принять взвешенное решение. Именно поэтому Глава государства поручил мэру Минска и губернатору Гродненской области принять его вместе, исходя из государственных интересов, и представить итог Президенту. Главный критерий - как лучше для страны и людей. Еще одна задача от Александра Лукашенко уже обоим предприятиям да еще в условиях сложившейся конкуренции - активнее думать об экспорте, искать рынки повсюду.







Слуцкое за несколько лет нарастило свои мощности, сейчас они производят около 20 тысяч тонн продукции в год. В перспективе еще могут прибавить в 3,5 раза. Понятно, ключевой вопрос не только сейчас, но и на перспективу, куда деть продукцию? Кстати, так изначально и предполагалось, что именно на это будет ориентирован завод в Слуцке. Работа в этом направлении ведется слабо. Получается, инвесторы не до конца выполняют свои обязательства. Хотя к концу года обещают, что список стран-партнеров пополнят Македония, Греция и Сербия. Здесь производят дрожжи всех видов - как для приготовления хлебобулочных изделий (даже литовский хлеб пекут на слуцких дрожжах), так и алкогольных напитков. Фактически вся работа автоматизирована. А контроль качества отслеживают на всех этапах в лабораториях.







В год оба завода производят свыше 35 тысяч тонн дрожжей, что в 4,5 раза превышает потребность внутреннего рынка. Но если объективно: экономические показатели у минского комбината выше. И он действительно способен составить достойную конкуренцию слуцкому новичку. Даже на старом оборудовании можно выпускать широкую линейку продукции. И это притом что развиваться на нынешних площадях уже нет возможности. Завод в Слуцке - представитель так называемой зеленой промышленности. Это заметно даже по цвету всех корпусов. Наверняка, под стать философии производства обязательно найдется такое же экологичное решение ситуации - не в обиду для людей и национальных интересов. Это уж точно гарантируют поручения нашего Президента. Впрочем, обоим заводам также впору исполнять данные обещания - создавать рабочие места, расширять географию поставок, словом, чтобы прибыль росла как на дрожжах.



